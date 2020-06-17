Samsun'dan kısa kısa Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, ilçedeki taksi durağını ziyaret etti.

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, ilçedeki taksi durağını ziyaret etti.

Taksici esnafıyla bir araya gelen Şenay, sorun ve isteklerini dinledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirli olmalarını isteyen Şenay, "Koronavirüs salgını etkisini yitirmiş değil. Eğer tedbirlerimizi almazsak, mücadelemizi toplum olarak sürdürmezsek ikinci dalga gelebilir. Çeşitli yerlerden gelen tanımadığınız vatandaşların taşımasını yapıyorsunuz. Özellikle maske takma, hijyen ve mesafe kurallarına uyulması gerekiyor." dedi.

Jandarmadan Kaymakam Şenay'a ziyaret

Kavak İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. yıl dönümü dolayısıyla Kaymakam İbrahim Engin Şenay'ı ziyaret etti.

Karaköse ve beraberindeki jandarma görevlileri, Şenay'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şenay, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Jandarmanın yurdun dört bir yanında halkın huzur ve güvenliği için fedakarca hizmet verdiğini vurgulayan Şenay, "Jandarma Teşkilatımız, yurt savunmasında ve asayişin sağlanmasında gösterdiği başarılar ile her daim milletimizin güven kaynağı olmuştur. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, jandarma personeline görevlerinde başarılar diliyorum." diye konuştu.

Ladik'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği paketlerin dağıtımı tamamlandı

Ladik'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen ve içinde maske, kolonya ve imzalı mektubunun bulunduğu paketlerin dağıtımı tamamlandı.

Ladik Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinatörü ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, ilçe merkezi ile 67 mahallede ikamet eden 65 yaş ve üzeri vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gönderilen 3 bin 956 hediye paketinin dağıtımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ladik Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nevzat Ayyıldız da Müdür Yardımcısı Hatice Sayın Ergül ile hediye paketlerinin Bolat Mahallesi'ndeki 65 yaş ve üzeri 128 vatandaşa teslim edildiğini anlattı.

Ayyıldız, paketlerin teslimatı sırasında ayrıca salgına karşı mücadele kapsamında maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulmaları gerektiğini hatırlattıklarını kaydetti.

Orman yangını uyarısı

Kavak Orman İşletme Müdürü Özkan Güneş, orman yangını konusunda uyarıda bulundu.

Güneş, orman yangınlarının yüzde 95'inin insan kaynaklı olduğuna dikkati çekti.

Çiftçilerin yaktığı anızın, piknik ateşinin ve hatta atılan bir sigara izmaritinin bile orman yangınının çıkmasına neden olduğunu vurgulayan Güneş, "Ormanlarımızın sağladığı oksijenden ekonomimize kadar pek çok konuda faydaları var. Yaban hayvanları, otsu ve odunsu bitkiler ile içinde barındırdığı binlerce canlı için ormanlarımız yaşam kaynağıdır." dedi.

Mecburen yakılan bir ateş veya izmaritin, meydana getireceği zararlar dikkate alınarak muhakkak söndürülmesi gerektiğini anlatan Güneş, orman yangınlarına karşı erken müdahale için ücretsiz olan Alo 177 Orman Yangını İhbar Hattı'na bilgi verilmesini istedi.

Kaynak: AA