Samsun'dan kısa kısa
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'dan kısa kısa

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Merkez Orman İşletme Şefi İsmail Bayrak ile Boğaziçi Orman İşletme Şefi Haktan Acun'a başarı belgesi verdi.

Samsun'dan kısa kısa
16.06.2020 13:35 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:10

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Merkez Orman İşletme Şefi İsmail Bayrak ile Boğaziçi Orman İşletme Şefi Haktan Acun'a başarı belgesi verdi.

Şenay, Samsun Orman İşletme Müdürlüğü Merkez Şefliğine tayin edilen Bayrak ile Samsun Orman İşletme Müdürlüğü Gölardı Orman İşletme Şefliğine atanan Acun'u başarı belgesiyle ödüllendirdi.

İlçe Jandarma Komutanı Akar'dan Kaymakamı Sezik'e ziyaret

Ladik İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Akar, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü dolayısıyla Kaymakamı Sedat Sezik'i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sezik, "Jandarma Teşkilatımız, üstün vazife anlayışı, yüksek fizik ve moral gücü ile görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatıdır. Vatanın birliği, milletin huzuru ve şanlı bayrağımızın ilelebet göklerde dalgalanması için canla başla mücadele eden Jandarma Teşkilatımızın yıl dönümünü kutluyorum. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, personele görevlerinde başarılar diliyorum." dedi

Akar da faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Kavak HEM'den katı atıkların geri dönüşümü için çalışma

Kavak Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Zekeriya Ersoy, ilçede tekstil ve konfeksiyon atölyelerindeki atık malzemelerin alınarak ekonomiye kazandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Ersoy, AA muhabirine, tekstil ve konfeksiyon atölyelerinde giyeceklerin yapımı ve hazırlanması sırasında atık iplikler oluştuğuna işaret etti.

Firmaların günde kilolarca atık ipliği yakarak imha ettiğini anlatan Ersoy, "Atık iplikleri alarak çıkrıkta ip haline getiriyoruz. Atık malzemelerden yaptığımız ip ile piyasada satılan ipi karşılaştırdığımızda hiç bir fark görülemiyor." diye konuştu.

Geri dönüşümün hem çevreye ve hem de ekonomiye değer katmanın temel yollarından biri olduğunu vurgulayan Ersoy, atıklardan üretilen iplerin örgü bebek, patik, hırka, minder gibi ürünleri yapmak üzere açacakları kurslarda değerlendireceklerini kaydetti.

Kavak'ta arıcıların oğul verme mesaisi

Kavak'ta arı yetiştiricileri, oğul verme mevsimiyle tatlı bir telaş yaşamaya başladı.

Arıcı Necdet Akyol, ana arılarıyla kovanı terk eden arıların oluşturduğu oğulların yeni kovanlara alınmasıyla hem kovan sayısını hem de bal üretimini artırdığını söyledi.

Arıcılıkta arının oğul vermesinin tatlı bir telaş olduğunu ifade eden Akyol, "Arı kolonilerinin doğal çoğalma biçimleri oğul verme şeklinde geçekleşir. İşçi arı ve yeni arı, ana arıyla beraber en güvenilir yeri mesken tutar. Bizler de edindiğimiz tecrübeye göre oğul arıyı bu yerden alarak ayrı bir kovana koyarız. Oğul arılar genelde 3 çerçeve halinde olur." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu Haber
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor Haber
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi Haber
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı Haber
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor Haber
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu Haber
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar İlçe Kaymakamı koronavirüse yakalandı
Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar İlçe Kaymakamı koronavirüse yakalandı
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal 'kabadayı' benzetmesi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal "kabadayı" benzetmesi
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Bingöl depremini aylar öncesinden bilen Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: Bölgede 2 büyük deprem bekliyoruz
Bingöl depremini aylar öncesinden bilen Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: Bölgede 2 büyük deprem...
Kırıkkale'de, Hıristiyanlığın ilk dönemlerine ait dua kitapları ele geçirildi
Kırıkkale'de, Hıristiyanlığın ilk dönemlerine ait dua kitapları ele geçirildi
Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle evi çöplüğe dönen kadın hüngür hüngür ağladı
Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle evi çöplüğe dönen kadın hüngür hüngür ağladı
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, 'Bana bir şey olmaz' düşüncesindeki tehlikeye dikkat çekti
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, "Bana bir şey olmaz" düşüncesindeki tehlikeye dikkat çekti
MHK, Ç.Rizespor-G.Saray maçının hakemi Uğurlu'ya 28. haftada maç vermedi
MHK, Ç.Rizespor-G.Saray maçının hakemi Uğurlu'ya 28. haftada maç vermedi
Son dakika: İdlib'de gerçekleşen Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı
Son dakika: İdlib'de gerçekleşen Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı
Çorum'da aslan bulunamadı ama köylülerin paniği devam ediyor
Çorum'da aslan bulunamadı ama köylülerin paniği devam ediyor
Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı
Koronavirüs 3 ülkede mutasyona uğradı! 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül
Koronavirüs 3 ülkede mutasyona uğradı! 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül
Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta koronavirüs paniği! 'Nefes alamıyorum' diyerek bağırdı
Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta koronavirüs paniği! "Nefes alamıyorum" diyerek bağırdı
Türkiye'de KKKA vaka sayısı 492'ye ulaştı, 18 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de KKKA vaka sayısı 492'ye ulaştı, 18 kişi hayatını kaybetti
Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu
Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız gerekebilir
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız...
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Yeri sır gibi saklanan DEVA Partisi'nin genel merkezinin adresi tabela asılınca ortaya çıktı
Yeri sır gibi saklanan DEVA Partisi'nin genel merkezinin adresi tabela asılınca ortaya çıktı
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Hindistan'da bir kişi, ailesinin sigortadan para alabilmesi için kendini öldürttü
Hindistan'da bir kişi, ailesinin sigortadan para alabilmesi için kendini öldürttü
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mehmet Muş Musa Farisoğulları Adil Karaismailoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Yasmin Erbil Türkan Şoray
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Su Kaza Kadın Bingöl
Şu an buradasınız: Samsun'dan kısa kısa - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 14:10:13. #1.15#
title