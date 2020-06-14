Samsun'dan kısa kısa Kavak ilçesinde kurbanlık satışlarına besi ahırlarında başlandı.

Kavak ilçesinde kurbanlık satışlarına besi ahırlarında başlandı.

Şeyhli Mahallesi'nde kurbanlık yetiştiricisi Bilal Demirhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında hayvan pazarlarının kapalı bulunması dolayısıyla vatandaşların kurbanlık hayvan ihtiyacını besi ahırlarından karşıladığını söyledi.

Her yıl kurban döneminde ortalama 25-30 büyükbaş hayvan sattığını belirten Demirhan, "Yem, saman gibi fiyatlara gelen zamdan dolayı da zorunlu olarak kurbanlık satış fiyatlarında yüzde 10'luk bir artış oldu. Canlı hayvan pazarının kapalı olması nedeniyle satışlarımıza besi ahırımızda pazarlık usulü ile başladık. Alıcı ile yaptığımız pazarlık esnasında virüse karşı önlemlerimizi de alıyoruz." dedi.

Kavak Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi'nden esnaf ziyareti

Kavak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Osman Atlı, Çakallı bölgesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Atlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele dolayısıyla 2 ay kapalı kalan menemen ve restoran esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

Kavak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi olarak her zaman esnafın yayında olduklarını ve olmaya devam ettiklerini belirten Atlı, ilçe merkezi ile Çakallı bölgesindeki esnafa ücretsiz olarak 4 bin maske dağıttıklarını söyledi.

Atlı, koronavirüs salgınının etkisiz hale getirilmesi konusunda maske takma, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda esnafa bilgilendirmede bulunduklarını da kaydetti.

Ziyaretinde Atlı'ya Yönetim Kurulu Üyeleri de eşlik etti.

Kaynak: AA