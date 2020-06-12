Samsun'dan kısa kısa
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'dan kısa kısa

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Çakallı bölgesindeki ormanlık alanda incelemelerde bulundu.

Samsun'dan kısa kısa
12.06.2020 15:03 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:38

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Çakallı bölgesindeki ormanlık alanda incelemelerde bulundu.

Şenay, ormanlık alandaki incelemeleri sırasında Kavak Orman İşletme Müdürü Özkan Güneş'ten ormanların bakım ve korunması ile köylü zati yakacak ihtiyacının karşılanması hakkında bilgi aldı.

Çıplak orman arazilerinin ağaçlandırılması yönünde çalışmalar yapılması gerektiğine dikkati çeken Şenay, "Orman ve ağaç sevgisinin daha küçük yaşlarda çocuklarımıza aşılamamız gerekiyor. Bu kapsamda okullarda öğrencilerimize yönelik bilgilendirme seminerleri, kompozisyon yarışmaları, ağaçlandırma kampanyası, hatıra ormanları kurulmalı. Ayrıca köylünün zati yakacak ihtiyacının karşılanmasında da orman kesimi konusunda eğitim almış kişilerin tercih edilmesi daha uygun olacaktır." dedi.

Kavak'ta jandarma 4 bin maske dağıttı

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığınca fabrika ve iş yerlerine 4 bin maske dağıtıldığı bildirildi.

İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında ziyaret ettikleri Organize Sanayi Bölgesi ile çeşitli yerlerde bulunan fabrika çalışanları için 4 bin maske dağıttıklarını söyledi.

Maske dağıtımında herhangi bir ücret talep etmediklerini vurgulayan Karaköse, "Kovid-19 salgınına karşı maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konularında da bilgilendirmede bulunduk. Salgın etkisinde azalış görülmesinin tekrar artış olmayacağının düşünülmemesi gerektiği, toplum olarak birlikte hareket etmemiz halinde virüsü yenebileceğimizi anlattık." diye konuştu.

Karaköse, fabrika ve iş yerlerini ziyaret ederek maske dağıtımına devam edeceklerini kaydetti.

Kavak'ta kan bağışı kampanyası

Kavak ilçesinde Türk Kızılay Orta Karadeniz Kan Merkezi tarafından Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Soğuksu Mahallesi Öner Caddesi'nde konuşlandırılan Türk Kızılay kan toplama aracına müracaat eden vatandaşlardan 54 ünite kan bağışı alındı.

Türk Kızılay ekibi başkanı Dr. Cemal Çağlar, kampanyaya 67 kişinin başvurduğunu aktararak, "Durumu uygun olan 54 kişiden bağış alabildik. Bir ünite kan bile bizim için önemli. Halkımızın bağışlara gösterdiği ilgiye teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kavak'ta Kovid-19 önlemleriyle 3. cuma namazı kılındı

Kavak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından üçüncü cuma namazı kılındı.

İlçe merkezinde cuma namazı, Merkez Yörgüç Paşa Camisi yanındaki Cumhuriyet Meydanı'nda eda edildi.

Yörgüç Paşa Camisi din görevlisi Muhittin Düzenli, cuma hutbesini okuduktan sonra salgının etkisiz hale gelmesi için dua etti.

Vatandaşlar, cuma namazını getirdikleri seccadelerinde maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uyarak kıldı.

Havza'da SASKİ yatırımları görüşüldü

Havza'da Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden ve planlanan projeler değerlendirildi.

SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız, SASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanı Yasin Çelik, İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Celal Şenaslan ve SASKİ Havza Şube Müdürü Deniz Kayan, Belediyeyi ziyaret etti.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan ile bir araya gelen Yıldız ve beraberindekiler, ilçede SASKİ'nin 2020 yatırım planlamasında yer alan ve devam eden projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Özdemir, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde önemli projeleri hayata geçiren SASKİ Genel Müdürü ve ekibine teşekkür ederek, "Halkımıza hizmet götürmek adına SASKİ ekiplerimize gerekli desteği vermekteyiz. İlçemiz gelişmekte olan ve her geçen gün ihtiyaçları artan bir ilçe. Amacımız ilçe genelindeki su ve altyapı hizmetlerini en üst düzeye çıkarmak." dedi.

Yıldız ise talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan 2020 yılı planı doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerini anlattı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu Haber
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi Haber
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor Haber
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir Haber
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı Haber
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu Haber
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı ev ev gezip kitap dağıttı, 30 kişiye daha hastalık bulaştı
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı ev ev gezip kitap dağıttı, 30 kişiye daha hastalık bulaştı
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu
Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı
Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı
Dünyaca ünlü marka Spalding, Kobe Bryant temalı basketbol topu çıkarıyor
Dünyaca ünlü marka Spalding, Kobe Bryant temalı basketbol topu çıkarıyor
Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu
Psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu
FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı
FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı
İletişim Başkanlığı, Yeditepe Konserleri'ne 30 milyon TL harcandığı iddialarını yalanladı
İletişim Başkanlığı, Yeditepe Konserleri'ne 30 milyon TL harcandığı iddialarını yalanladı
Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı
Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı
Hemşireye saldıran koronavirüs hastası 3. kattan düşerek öldü
Hemşireye saldıran koronavirüs hastası 3. kattan düşerek öldü
Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ yer almadı
Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ yer almadı
Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı
Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı
Günlük burç yorumları 12 Haziran 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 12 Haziran 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı
Polise çarpıp kaçan sürücünün otomobilinden 16 kilo esrar çıktı
Polise çarpıp kaçan sürücünün otomobilinden 16 kilo esrar çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Mariah Carey Rafet El Roman Mehmet Ali Erbil
Spor Metin Oktay Bülent Uygun Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Çocuk Kadın Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Samsun'dan kısa kısa - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 15:38:29. #1.14#
title