Samsun'dan kısa kısa Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta, Havza'da ziyaretlerde bulundu.

Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta, Havza'da ziyaretlerde bulundu.

Usta, bir süre önce lösemi nedeniyle hayatını kaybeden 11 yaşındaki Görkem Arslan'ın babası Ali Arslan'ı iş yerinde ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Eski Havza Belediye başkanlarından Salim Özen ve Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar'ı da ziyaret eden Usta, son dönemde ekonomiyi canlandırmak için para arzının ciddi ölçüde artırıldığını, bunun da doğru bir yaklaşım olduğunu söyledi.

Usta, koronavirüs önlemleri kapsamında işleri etkilenenlerin irdelenmesi ve çalışanlarına doğrudan destek verilmesinin daha olumlu olabileceğini ifade etti.

Kavak'ta halk pazarına maskesiz giriş yasaklandı

Kavak halk pazarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında maskesiz giriş yasaklandı.

Kaymakam İbrahim Engin Şenay, halk pazarına maskesiz giriş yapan pazar esnafı ve vatandaşlar hakkında cezai işlem yapılacağını söyledi.

Koronavirüs salgınının etkisini yitirme yönünde eğilim göstermesinin bir daha salgının görülmeyeceği anlamına gelmediğini vurgulayan Şenay, "Salgının tamamen etkisiz hale getirilmesi için toplum olarak hep birlikte hareket etmemiz, önlemler almamız ve bunlara uymamız gerekiyor. Vatandaşların hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda ihmal göstermemeleri gerekiyor." dedi.

Havza'da kan bağışı kampanyası

Havza'da Türk Kızılay tarafından düzenlenen kampanyada 110 ünite kan bağışı alındı.

Türk Kızılay tarafından yürütülen "Güvenli Kan Temini Projesi" kapsamında kan bağışı otobüsü ilçeye geldi.

Bağış çalışmalarının ilk gününde Havza Kaymakamı Metin Yılmaz ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alpaslan Bostancı da kan bağışında bulundu.

Mehmetçik Meydanı'nda konuşlandırılan otobüste iki gün boyunca 110 ünite kan bağışı toplandı.

Kan bağışında bulunanlara Kızılay sodası ve tatlı ikramında bulunuldu.

Kavak HEM Müdürü Ersoy binanın çevre temizliğini yapıyor

Kavak Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Zekeriya Ersoy, HEM binasının bahçe ve avlusunun temizliğinde de görev alıyor.

Ersoy, yaklaşık 2 bin metrekarelik bahçede ot biçme makinesiyle yabani otların temizliğine yaptığını, çevrenin güzelleşmesini amaçladığını söyledi.

Ot temizliğinin ardından çiçek dikerek HEM bahçesine güzel görünüm vereceğini Ersoy, "Son yağışlarla müdürlüğümüz bahçe ve kaldırımında yabani otlar uzadı. Arkadaşımdan aldığım ot biçme makinesi ile otları biçmeye başladım." diye konuştu.

Aslankaya'dan yabani orkide açıklaması

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, yabani orkidenin doğadan toplanmasının yasak olduğunu bildirdi.

Aslankaya, halk arasında salep olarak bilinen yabani orkidenin nesli tehlikede olan yabani hayvan ve bitki türleri arasında bulunması nedeniyle koruma altında bulunduğunu söyledi.

Sözleşme kapsamında yabani orkide bitkisinin toplanmasının yasak olduğunu vurgulayan Aslankaya "Vatandaşlarımıza duyurularımızı yapıyoruz. Ceza almamaları için kesinlikle orkide bitkisini toplamamaları gerekir." diye konuştu.

Kaynak: AA