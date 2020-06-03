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Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, konfeksiyon fabrikasını ziyaret etti.

Samsun'dan kısa kısa
03.06.2020 16:01 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:22

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, konfeksiyon fabrikasını ziyaret etti.

Ziyaretinde yetkililerden çalışmaları hakkında bilgi alan Şenay, çalışanlar ile sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Şenay, koronavirüs salgını ile mücadele konusunda verdikleri destekten dolayı fabrika yetkililerine teşekkür etti.

Ziyaretin ardından Şenay, fabrika çalışanları ile yemekte bir araya geldi.

Ladik'te "Atık İlaçlar Çöpe Değil, Geri Dönüşüm Kutusuna" Projesi

Ladik Belediyesince, "Atık İlaçlar Artık Çöpe Değil, Geri Dönüşüm Kutularına" Projesi başlatıldı.

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, sıfır atık uygulaması kapsamında pilot ilçe olan Ladik'te örnek şehir haline getirmek, çevre bilinci ve farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalara hız verdiklerini söyledi.

Atık ilaçların çevreye olumsuz etkilerini engellemek için hastane ve eczanelere ilaç toplama kutuları koyduklarını anlatan Özel, "Tarihi geçmiş, kullanılmayan ilaçlar çevreye zarar veriyor. Bu ilaçlar uygun yöntemlerle imha edilmediklerinde çevremizin ve toplumumuzun sağlığı için geri dönüşü zor sorunları da beraberinde getirecektir. Vatandaşlarımıza gösterecekleri hassasiyet için şimdiden teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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