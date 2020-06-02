Samsun'dan kısa kısa Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Türk Kızılay tarafından yürütülen "Güvenli Kan Temini Projesi" kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci ramazan ayında azalan kan stoklarını tamamlamak ve kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Havza'da kan bağışı otobüsünde kan bağışı kabul edildi.

Kaymakam Yılmaz ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alpaslan Bostancı, Mehmetçik Meydanı'nda konuşlandırılan kan bağışı otobüsünü ziyaret ederek kan bağışında bulundu.

Yılmaz, kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunun altını çizerek, "Kimin nerede, ne zaman kana ihtiyacı olacağını bilemiyoruz ama birilerinin sürekli kana ihtiyacı var. Kan, kaynağı sadece insanda olan ve yapay olarak üretilemeyen bir madde." dedi.

Kan stoklarını tedavi gören hastaların ihtiyaçlarını sorun yaşamadan karşılar seviyelere ulaştırmak için Havzalıları bağışa davet eden Yılmaz, kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.

Bostancı da her fırsatta kan bağışında bulunduğunu belirterek, "Zaman dayanışma ve birliktelik zamanı. Kan bağışı da en büyük dayanışma örneklerinden biri. Verdiğimiz bir ünite kan üç kişinin hayatını kurtarıyor. Herkesi bu dayanışmaya katılmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu da kan bağışında bulunanlara teşekkür etti.

Muharip Gaziler Havza Temsilciliğine Türk bayrağı hediyesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından Muharip Gaziler Havza Temsilciliğine Türk bayrağı verildi.

Samsun'dan gelen zabıta ekibince bayraklar, Muharip Gaziler Havza Temsilcisi Harun Saat'e teslim edildi.

Saat, bayrakları getiren zabıta ekibine teşekkür ederek, "Karşıyaka İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından şehit kabirlerindeki bayrakların değiştirilmesi için bayrak talep edilmiş. Bayraklar elimize ulaştı, en kısa sürede şehit kabirlerindeki bayraklarımızı yenileri ile değiştireceğiz." dedi.

Zabıta ekibi, daha sonra Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle ortak iş yeri denetimi gerçekleştirdi.

Denetimde maske kullanımı, sosyal mesafe, genel hijyen kuralları ve eldiven kullanımı gibi konularda uyarı yapıldı.

Kaymakam Şenay'dan Tabaklı Mahallesi'ne ziyaret

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Tabaklı Mahallesi'ne ziyarette bulundu.

Şenay, Söylemiş Sokak'ta ikamet eden vatandaşların içme suyu talepleriyle ilgili inceleme gerçekleştirdi.

SASKİ Kavak Şube Müdürü Mustafa Aslan, muhtar Üzeyir Etli ve vatandaşlarla sorunla ilgili görüşen Şenay, sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

Ziyarette İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse de bulundu.

Kaynak: AA