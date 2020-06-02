Samsun'dan kısa kısa
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'dan kısa kısa

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Samsun'dan kısa kısa
02.06.2020 16:55 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:54

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Türk Kızılay tarafından yürütülen "Güvenli Kan Temini Projesi" kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci ramazan ayında azalan kan stoklarını tamamlamak ve kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Havza'da kan bağışı otobüsünde kan bağışı kabul edildi.

Kaymakam Yılmaz ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alpaslan Bostancı, Mehmetçik Meydanı'nda konuşlandırılan kan bağışı otobüsünü ziyaret ederek kan bağışında bulundu.

Yılmaz, kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunun altını çizerek, "Kimin nerede, ne zaman kana ihtiyacı olacağını bilemiyoruz ama birilerinin sürekli kana ihtiyacı var. Kan, kaynağı sadece insanda olan ve yapay olarak üretilemeyen bir madde." dedi.

Kan stoklarını tedavi gören hastaların ihtiyaçlarını sorun yaşamadan karşılar seviyelere ulaştırmak için Havzalıları bağışa davet eden Yılmaz, kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.

Bostancı da her fırsatta kan bağışında bulunduğunu belirterek, "Zaman dayanışma ve birliktelik zamanı. Kan bağışı da en büyük dayanışma örneklerinden biri. Verdiğimiz bir ünite kan üç kişinin hayatını kurtarıyor. Herkesi bu dayanışmaya katılmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu da kan bağışında bulunanlara teşekkür etti.

Muharip Gaziler Havza Temsilciliğine Türk bayrağı hediyesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından Muharip Gaziler Havza Temsilciliğine Türk bayrağı verildi.

Samsun'dan gelen zabıta ekibince bayraklar, Muharip Gaziler Havza Temsilcisi Harun Saat'e teslim edildi.

Saat, bayrakları getiren zabıta ekibine teşekkür ederek, "Karşıyaka İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından şehit kabirlerindeki bayrakların değiştirilmesi için bayrak talep edilmiş. Bayraklar elimize ulaştı, en kısa sürede şehit kabirlerindeki bayraklarımızı yenileri ile değiştireceğiz." dedi.

Zabıta ekibi, daha sonra Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle ortak iş yeri denetimi gerçekleştirdi.

Denetimde maske kullanımı, sosyal mesafe, genel hijyen kuralları ve eldiven kullanımı gibi konularda uyarı yapıldı.

Kaymakam Şenay'dan Tabaklı Mahallesi'ne ziyaret

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Tabaklı Mahallesi'ne ziyarette bulundu.

Şenay, Söylemiş Sokak'ta ikamet eden vatandaşların içme suyu talepleriyle ilgili inceleme gerçekleştirdi.

SASKİ Kavak Şube Müdürü Mustafa Aslan, muhtar Üzeyir Etli ve vatandaşlarla sorunla ilgili görüşen Şenay, sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

Ziyarette İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse de bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı Haber
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular 'Kayyum kayyum' sloganları attı Haber
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular "Kayyum kayyum" sloganları attı
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak Haber
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı Haber
Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi Haber
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın Haber
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
İSKİ'nin tesisinden bırakılan atık su Marmara Denizi'nin rengini değiştirdi
İSKİ'nin tesisinden bırakılan atık su Marmara Denizi'nin rengini değiştirdi
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
Sokak köpeğini fırça sapıyla döven adamın savunması: Hayvan hakları varsa insan hakları da var
Sokak köpeğini fırça sapıyla döven adamın savunması: Hayvan hakları varsa insan hakları da var
Kadın yolcuyu yere yatırıp boğazını sıkan taksi şoförünün lisansı iptal edildi
Kadın yolcuyu yere yatırıp boğazını sıkan taksi şoförünün lisansı iptal edildi
Bosna Hersek'te Sarajevo şampiyon ilan edildi, Ümit Özat'ın eski takımı NK Celik Zenica küme düştü
Bosna Hersek'te Sarajevo şampiyon ilan edildi, Ümit Özat'ın eski takımı NK Celik Zenica küme düştü
Galatasaray, Manisa FK forması giyen Mehmet Uysal'ı takibine aldı
Galatasaray, Manisa FK forması giyen Mehmet Uysal'ı takibine aldı
Kaza yapan alkollü sürücü , polise ve sağlık ekiplerine güçlük çıkardı
Kaza yapan alkollü sürücü , polise ve sağlık ekiplerine güçlük çıkardı
Karadeniz'de zararlı kelebek paniği! Üreticiler tarım alanları için endişeleniyor
Karadeniz'de zararlı kelebek paniği! Üreticiler tarım alanları için endişeleniyor
Chelsea, oyuncu değişikliğinin 9'a çıkarılması için başvuruda bulundu
Chelsea, oyuncu değişikliğinin 9'a çıkarılması için başvuruda bulundu
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu
Partiye katıldıktan sonra koronavirüse yakalanan Belçika Prensi Joachim, özür diledi
Partiye katıldıktan sonra koronavirüse yakalanan Belçika Prensi Joachim, özür diledi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı: İki kurala uyulmazsa vakalar artar
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı: İki kurala uyulmazsa vakalar artar
Yunan kaleci Sifakis'ten transfer itirafı: Beşiktaş'ın kapısından döndüm
Yunan kaleci Sifakis'ten transfer itirafı: Beşiktaş'ın kapısından döndüm
ABD'de sular durulmuyor! Washington ve New York'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de sular durulmuyor! Washington ve New York'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Meclis'te 48 gün sonra maskeli oturum! CHP'li vekillerin farklılığı dikkat çekti
Meclis'te 48 gün sonra maskeli oturum! CHP'li vekillerin farklılığı dikkat çekti
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti
Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü
Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü
Minneapolis'te polisler, son 8 yılda dizle enseye bastırma tekniğini kullanarak 428 kişiye müdahale etti
Minneapolis'te polisler, son 8 yılda dizle enseye bastırma tekniğini kullanarak 428 kişiye müdahale etti
Ehliyetsiz drift atan 18 yaş altı alkollü gence, bindiği aracın fiyatından daha fazla ceza kesildi
Ehliyetsiz drift atan 18 yaş altı alkollü gence, bindiği aracın fiyatından daha fazla ceza kesildi
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Çetin Oktay Edibe Şahin Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Hülya Avşar Haldun Dormen
Spor Ali Koç Mete Gazoz Mehmet Aurelio Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: Samsun'dan kısa kısa - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 17:54:05. #1.15#
title