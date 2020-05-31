Samsun'dan kısa kısa Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, şehit Hüseyin Kaşka'nın Çalbaşı Mahallesi'ndeki baba ocağının bakım ve boyasını yaptırdı.

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, şehit Hüseyin Kaşka'nın Çalbaşı Mahallesi'ndeki baba ocağının bakım ve boyasını yaptırdı.

Şenay, bayram ziyaretinde Şehit Hüseyin Kaşka'nın babası Ali Kaşka ile annesi Duriye Kaşka'nın oturduğu evlerinin bakımı ve boyasını yaptırma sözünü yerine getirdi.

Şehit Kaşka'nın ailesinin boyasız evde oturmasına gönüllerinin razı olmadığını ifade eden Kaymakam Şenay, "Çalbaşı Mahallesi'ndeki şehidimiz Hüseyin Kaşka'nın babaevinin bakımı ve boyasını yaptırdık. Ayrıca şehit ailesine yakışır şekilde ricam üzerine şehidimizin sembolü bayrağımızı da yerleştirdik. Her zaman dediğimiz gibi şehidimizin emanetleri için yapamayacağımız hiçbir şey yok Allah'ın izniyle. Rahat uyu şehidim, senin emanetin bizim şerefimizdir." dedi.

Kavak ilçesinin Çalbaşı Mahallesi'nden Ali ve Duriye Kaşka çiftinin oğlu Hüseyin Kaşka, Mardin Mazıdağı bölgesinde 1993 yılında teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşmüştü.

Havza ve Kavak'ta sokaklar 65 yaş ve üstüne kaldı

Havza ve Kavak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde sokak, cadde ve kara yolları boş kaldı.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında, 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde boş kalan sokaklarda Havza Belediyesi tarafından denetimlere aralıksız devam edildi.

Zabıta ekiplerinin yürüttüğü denetim çalışmalarında ekmek fırınları ile ekmek satışı yapan araçlar denetledi.

Kısıtlamanın son gününde Havza Vefa Sosyal Destek Grubu'nca 16 talep karşılayarak iki günlük kısıtlama süresince 31 talebi karşılamış oldu.

Kavak'ta da park, cadde, sokak ve kara yolları boş kaldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ile zabıta ekipleri vatandaşlara sokağa çıkmamaları konusunda çağrıda bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri de çeşitli noktalarda araçlarda koronavirüs ile mücadele kapsamında denetim yaptı.

Havza ve Kavak'ta sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üstü kişiler ise boş sokakların ve güzel havanın tadını çıkardı.

Yapılan uygulamada park ve meydanlarda bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlara sosyal mesafeye uymaları, banklarda oturmamaları konularında uyarılarda bulunuldu.

Kavak'ta iş yerleri 1 Haziran'a hazırlanıyor

Kavak'ta mevcut restoran, kafe, pastane ve kıraathanelerde 1 Haziran'da açılış hazırlıkları devam ediyor.

Kavak Adnan Menderes Caddesi Pazar Sokak'ta kafe işleten Necip Gökçe (65), iş yerinde gereken dezenfeksiyon çalışmalarını yaptığını, badana çalışmalarını tamamladığını söyledi.

Koronavirüs tedbirleri konusunda gereken tedbirleri alacağını ifade eden Gökçe, "Maskesi olmayan hiçbir müşteriyi iş yerime almayacağım. Yine 4-5 kişinin oturduğu masaya çaprazlama olarak ikişer kişinin oturmasına müsaade edeceğim." dedi.

Kaynak: AA