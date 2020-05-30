Samsun'dan kısa kısa Kavak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sessizliğe büründü.

Kavak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sessizliğe büründü.

İlçede park, cadde, sokak ve karayolları boş kaldı.

Belediye işçileri temizlik yapmaya, görevlilerinin yanı sıra hayvansever de sokak hayvanlarına ve kuşlara yiyecek vermeye devam ediyor.

Devriye görevinde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Kaymakam İbrahim Engin Şenay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede koronavirüs salgını ile ilgili olumsuzluğa rastlanmadığını söyledi.

Salgını etkisiz hale getirebilmek için yetkililerin sesine kulak verilmesi gerektiğini vurgulayan Şenay, "Alınan tedbirler sayesinde virüs, Türkiye'mizde inşallah tamamen etkisiz hale gelecek ve yaşam normale dönecek. Bunun için de kurallara uymamız gerekir. Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri olarak vatandaşlarımızın hizmetindeyiz." dedi.

Ladik'te nöbetçi iş yerleri belirlendi

Ladik Kaymakamı Sedat Sezik, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 30-31 Mayıs tarihlerinde nöbetçi iş yerlerinin belirlendiğini bildirdi.

Sezik, görevlendirmeye ilişkin gereken tebliğ ve duyurunun yapıldığını söyledi.

Buna göre 30 Mayıs Cumartesi günü saat 00.00 ila 24.00 arasında Boyar Akaryakıt, 31 Mayıs Pazar günü ise TP açık olacak.

Ayrıca fırınlar belirlenen mahalle ve semtlerde ekmek dağıtımına devam edecek.

İş yerlerinde açılış hazırlıkları sürüyor

Kavak'ta restoran, kafe, pastane ve kıraathane sahipleri, iş yerlerini 1 Haziran'da açmaya hazırlanıyor.

Pek çok işletmenin 1 Haziran'dan itibaren tekrar açılacağının duyurulmasının ardından Kavak ilçesinde bulunan restoran, kafe, pastaneler, açılış hazırlıklarına başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda restoran işleten Coşkun Demir, yaklaşık 2 ay önce koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında iş yerlerinin kapatılmasıyla sıkıntılı günler yaşadığını söyledi.

Kapalı bulunduğu süre içinde kirasını ve işçilerinin maaşlarını ödeyemediğini anlatan Demir, "Maddi yönden hem ben hem de işçilerim sıkıntıya düştük. İşçilerimle restoranımı açma hazırlıklarına başladık. Dezenfekte, temizlik çalışmalarımızı tamamladık." diye konuştu.

Çiftçilere pas uyarısı

Ladik Ziraat Odasında görevli ziraat mühendisi Yunus Dal, çiftçilere pas hastalığına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Dal, sarı pas hastalığının ilkbaharda yağışların normalin üzerinde seyretmesi halinde hububat alanlarında, özellikle de buğday ekili alanlarda etkili olduğunu söyledi.

Sarı pas hastalığının şiddetine göre verim kaybına neden olduğunu anlatan Dal, "Hastalık genellikle yapraklarda görülse de sap ve başaklarda sarı renkte püstüller şeklinde görülmektedir. Bu nedenle çiftçilerimiz buğday ekili tarlalarını sık sık kontrol ederek hastalık belirtisi olup olmadığına bakmalıdır. Gerekirse ilaçlama yapmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA