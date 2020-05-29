Samsun'dan kısa kısa Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 30-31 Mayıs tarihlerinde açık olacak akaryakıt istasyonlarının belirlendiğini bildirdi.

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 30-31 Mayıs tarihlerinde açık olacak akaryakıt istasyonlarının belirlendiğini bildirdi.

Şenay, belirtilen tarihlerde iş başında olacak akaryakıt istasyonlarının görevlendirilmesinde hakkaniyetle davranıldığını, gerekli tebligat ve duyurunun da yapıldığını söyledi.

Buna göre ilçede belirtilen günlerde hizmet verecek nöbetçi akaryakıt istasyonları şöyle olacak:

"30 Mayıs Cumartesi günü saat 00.00 ile 24.00 arasında Hastaşdemir Petrol (Total), Topkara Petrol (Lukoil), Karadeniz Petrol (TP), 31 Mayıs Pazar günü saat Hastaşdemir Petrol (Total), Çavuşoğlu Best Petrol, Sefa Petrol (Termo)*

Kaymakam Şenay'dan Orman İşletme Müdürü Güneş'e ziyaret

Kaymakam İbrahim Engin Şenay, Orman İşletme Müdürü Özkan Güneş'e ziyarette bulundu.

Şenay, Güneş'e hayırlı olsun ve başarı dileklerini iletti.

Ziyaret dolayısıyla teşekkür eden Güneş de ilçede yeni kurulan Orman İşletme Müdürlüğündeki düzenleme ile kendisine bağlı 12 orman işletme şefliği hakkında bilgi verdi.

Kavak ve bağlı şefliklerin bulunduğu bölgelerde çıplak ormanlık arazilerin bulunduğunu anlatan Güneş, boş orman arazilerinin ağaçlandırılması ile ağaç sevgisinin kazandırılması konusunda çalışmalar yapacağını kaydetti.

Kavak Gençlik Merkezinde siperlik dağıtımı

Kavak Gençlik Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında üretilen yüz siperliklerini kurum ve kuruluşlara dağıtıyor.

Gençlik Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, siperliklerin Kavak Gençlik Merkezi gençlik liderleri tarafından üretildiğini aktardı.

Yapılan 500 siperliğin sağlık kuruluşları ile güvenlik güçleri, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların yanı sıra berber ve kuaförlere ücretsiz olarak dağıtıldığını belirten Altıngöz, ihtiyaç ve gelecek talep halinde üretimine devam edeceklerini kaydetti.

Elma iç kurdu zararlısı ile mücadele uyarısı

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, elma yetiştiricilere ürün kaybına neden olan elma iç kurduna karşı mücadele uyarısında bulundu.

Aslankaya, elma iç kurdunun önemli miktarda ürün kaybına sebebiyet verdiğini söyledi.

Zararlıya karşı ilaçlı mücadelenin meyvesi fındık büyüklüğüne ulaşan elma bahçelerinde başlanılması gerektiğini anlatan Aslankaya, "Elma iç kurdu ile zamanında mücadele yapılmadığı takdirde yüzde 80'lere varan miktarda ürün kaybına neden olabilir. Elma kurtları meyveleri delerek içinde galeri açar. Etli kısmını ve çekirdek evini yer ve pislikler bırakır. Sonuç olarak da meyvelerin dökülmesine sebep olur. İlk ilaçlama meyve fındık büyüklüğüne ulaştığında, ikinci ilaçlama da kullanılacak ilacın etkinlik süresine göre 14-18 gün sonra mutlaka yapılması gerekmektedir." diye konuştu.

Kaynak: AA