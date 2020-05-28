Samsun'dan kısa kısa Kavak'ta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) çalışmalarına yönelik değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Kavak'ta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) çalışmalarına yönelik değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam İbrahim Engin Şenay ve SYDV Müdürü Recep Güney katıldı.

Toplantıda 2020 yılı ilk 5 ayında yürütülen çalışmalar, alınan kararlar ve yapılan yardımlar değerlendirildi.

Şenay, SYDV iş ve işlemlerinin düzenli görüldüğünü belirterek, vakıf çalışanlarına teşekkür etti.

Vatandaşlara vergi borçları taksitini ödeme uyarısı

Ladik Belediyesince vatandaşlara, vergi borçları taksitini zamanında ödemeleri için uyarıda bulunuldu.

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, çevre temizlik vergisi, emlak vergisi ile ilan reklam vergisinin 31 Mayıs'ta sona eren birinci taksidi ödeme süresinin son gününün pazar gününe rastlaması nedeniyle 1 Haziran'a uzatıldığını söyledi.

Vergi mükelleflerinden vergilerini ödemeyi unutmamalarını isteyen Özel, "Vergi mükellefleri, '0362 771 30 30/104' numaralı belediye iletişim hattının aramak suretiyle tahsilat servisinden borç miktarını öğrenebilirler. Ödenen vergi, yine vatandaşlara hizmet olarak geri dönecektir." ifadesini kullandı.

Ladik Ziraat Odasından sertifikalı sebze fidesi

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, üreticilerin talebi üzerine getirdikleri sertifikalı sebze fidesi dağıtımının tamamlandığını bildirdi.

Demir, ilçede sebze üretiminin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Getirdikleri 6 ayrı çeşitteki 10 bin sertifikalı sebze fidesinin dağıtımını tamamladıklarını anlatan Demir, "Kar değil, ilçemizde sebze üretiminin geliştirilmesine çalışıyoruz. Sebze fidelerin teslimi sırasında dikimi ve bakımı konularında bilgi de verildi." diye konuştu.

Demir, kırmızı pancar tohumu dağıtımının ise devam ettiğini, talep halinde tekrar fide getirebileceklerini kaydetti.

Kaymakam Şenay'a ziyaret

Samsun Yazarlar Derneği Başkanı yazar ve gazeteci Ahmet Seven, Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay'ı ziyaret etti.

Ziyarette Seven, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şenay, "Okumanın yazmanın yaşı yoktur. Çocuklarımızın yazma ve okumaya daha küçük yaştan itibaren başlaması gerekmektedir. Bunun için siz yazarlarımıza önemli görevler düşüyor. Bu anlamda okullarımızda kütüphanelerde zaman zaman konferans, toplantı, eğitim programları düzenlemek suretiyle çocuklarımızın teşvik edilmesi gerekir." diye konuştu.

Kavak Halk Pazarı'nda Kovid-19 önlemleri

Kavak Halk Pazarı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında çalışmalar yapıldığı bildirildi.

Kaymakam İbrahim Engin Şenay, pazar esnafı ve pazara gelen vatandaşlara dağıtılmak üzere zabıta ekiplerine 1500 maske teslim ettiğini söyledi.

Pazar esnafına ve pazar girişinde vatandaşlara maske dağıtan Kavak Belediyesi Zabıta ekipleri, esnaf ve vatandaşlara koronavirüse karşı mücadele konusunda uymaları gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA