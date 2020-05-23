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Ladik Kaymakamı Sedat Sezik, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 23-26 Mayıs tarihlerinde nöbetçi olacak akaryakıt istasyonları, oto lastikçileri, zirai ilaç ve tohum ile gübre satış bayii ve iş yerlerinin belirlendiğini bildirdi.

Samsun'dan kısa kısa
23.05.2020 12:29 | Son Güncelleme: 23.05.2020 13:06

Ladik Kaymakamı Sedat Sezik, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 23-26 Mayıs tarihlerinde nöbetçi olacak akaryakıt istasyonları, oto lastikçileri, zirai ilaç ve tohum ile gübre satış bayii ve iş yerlerinin belirlendiğini bildirdi.

Görev belirlemede adil davranıldığını belirten Sezik, görevlendirmeye ilişkin gereken tebliğ ve duyurunun yapıldığını söyledi.

Buna göre nöbetçi akaryakıt istasyonları şöyle olacak:

"23 Mayıs Cumartesi günü saat 00.00 ila 24.00 arasında Boyar Akaryakıt, 24 Mayıs Pazar TP, 25 Mayıs Pazartesi Uğur Akaryakıt, 26 Mayıs Salı Boyar Akaryakıt."

Kavak'ta sokağa çıkma kısıtlaması

Kavak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sessizliğe büründü.

Kavak ilçesinde park, cadde ve sokaklar boş kaldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ile zabıta ekipleri de atandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Kaymakam İbrahim Engin Şenay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede koronavirüs salgını ile ilgili olumsuzluğa rastlanmadığını belirterek, "Bu, ilçede virüs görülmeyecek anlamında değil. Memleketimizi etkisi altına alan koronavirüs salgınını etkisiz hale getirebilmemiz için devletimizin belirlediği kurallara hep birlikte uymamız gerekir. Vefa Sosyal Destek Grubu olarak vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. İhtiyaçlarını 112, 155 ve 156 numaralı telefonlara bildirdiklerinde yerine getirilecektir." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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