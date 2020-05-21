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Samsun'dan kısa kısa

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Ramazan Bayramı dolayısıyla berber, kuaför ve güzellik salonları gibi iş yerlerinde çalışma saatlerinin yeniden düzenlendiğini bildirdi.

Samsun'dan kısa kısa
21.05.2020 16:03 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:22

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Ramazan Bayramı dolayısıyla berber, kuaför ve güzellik salonları gibi iş yerlerinde çalışma saatlerinin yeniden düzenlendiğini bildirdi.

Şenay, berber ve kuaförlerdeki çalışma saatlerine getiren düzenlemenin iş yoğunluğu gerekçesiyle Samsun Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığından gelen talep üzerine yapıldığını söyledi.

11 Mayıs'ta açılan berber, güzellik salonu ve kuaförlerin 09.00 - 21.00 saatlerinde çalıştığını belirten Şenay, "Çalışma saatleri 21 - 22 Mayıs Perşembe ve Cuma günleri için 09.00 - 23.00 olarak belirlendi. Yapılan değişiklik ilçemiz halkı ile berber ve kuaförlere duyuruldu." dedi.

Ladik'te koronavirüs ile mücadele çalışmaları

Ladik Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında kırsal mahallelerde yıllar ilaçlı su ile yıkandı.

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, daha temiz bir Ladik, daha sağlıklı bir toplum için kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerdeki yolların da ilaçlı su ile yıkandığını söyledi.

Koronavirüs tehdidinin etkisiz hale getirilmesinde belediye olarak ilçe halkı ile birlikte mücadele verdiklerini belirten Özel, "Virüs salgınına karşı alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirmede bulunuyoruz. Bu konuda halkımızdan da hijyen ve kurallara uyma konusunda destek alıyoruz." diye konuştu.

Ladik'te Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Ladik'te kurs eğitmeni Oğuz Acar'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na katıldığı bildirildi.

Ladik Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Nevzat Ayıldız, eğitmen olarak görev yapan Oğuz Acar'ın aldığı ücretinin yarısını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyaya verdiğini, diğer yarısını da kursiyer öğrencilere dağıttığını söyledi.

Ayyıldız, halk eğitim kursları ve okullarda usta eğitmen olarak görev yapan eski beden eğitimi öğretmeni Acar'ın gayret ve başarısı ile onlarca öğrencisinin yüksek öğrenime gitmesine, oğlu Metehan Acar'ın da milli sporcu olmasına vesile olduğunu kaydetti.

Havza'da berber ve kuaförler denetlendi

Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi ve Esnaf Odası temsilcilerinden oluşan denetim ekibi, geçen hafta yeniden hizmet vermeye başlayan berber ve kuaför salonlarını denetledi.

Denetimde iş yerlerinin randevu sistemine göre çalışma, çalışma saatlerine uyma, müşteri koltukları arasındaki mesafe, çalışanlar ve müşterilerin maske kullanmı, hizmet sunulmasında kullanılan malzemelerin sterilizasyon veya dezenfektesi gibi uygulamaların yapılıp yapılmadığına bakıldı.

Denetimde ayrıca müşterilerin isim ve telefonlarının kayıt altına alınması, bulaşıcı hastalığının olmadığına dair rapor, ecza deposu, hijyen belgesi sorgulandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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