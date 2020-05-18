Samsun'dan kısa kısa Sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde Havza ve Kavak'ta sokaklar sakin.

Sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde Havza ve Kavak'ta sokaklar sakin.

Havza'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde sokak, cadde ve kara yolları boş kaldı.

Temizlik İşleri ekiplerince sokakların boş kalması üzerine Değirmenüstü, Çay ve Bahçelievler mahallelerinde ot ilaçlaması yapıldı. Dezenfeksiyon ekipleri tarafından ise Havza ve 25 Mayıs Sanayi Sitelerinde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Zabıta ekipleri de ramazan pidesi satışı yapan araçlar, market, manav ve tatlı satışı yapılan iş yerlerini denetledi.

Kısıtlamanın üçüncü gününde Havza Vefa Sosyal Destek Grubunca 36 talep karşılandı.

Havza Sanayi Sitesinde tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için nöbetçi olan tamircilerde yoğunluk yaşandı.

Kavak'ta da yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde cadde, sokak ve kara yolları sessiz kaldı.

Samsun Ankara kara yolu da sokağa çıkma kısıtlaması ile boş kaldı.

Hayvanseverler ise evlerinin önüne kadar çıkarak hayvanlar için su ve yiyecek bıraktı.

Kaymakam İbrahim Engin Şenay, kısıtlamalara uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Yardım Değil Sosyal Dayanışma Projesi

Kavak Müftülüğü gönüllü din görevlileri tarafından "Yardım Değil, Sosyal Dayanışma" Projesi kapsamında 250 gıda paketi yardımında bulunuldu.

İlçe Müftülük görevlisi İlhan Özkan, gönüllü din görevlilerinin maddi destek ve katkılarıyla hazırlanan 250 gıda kolisinin, ihtiyaç sahibi ailelere kapıda teslim edildiğini söyledi.

Özkan, Müftülük din görevlileri olarak yardımlarının devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA