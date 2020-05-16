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Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla engelli bireyleri evlerinde ziyaret etti.

Samsun'dan kısa kısa
16.05.2020 15:26 | Son Güncelleme: 16.05.2020 15:26

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla engelli bireyleri evlerinde ziyaret etti.

Özel, engelli ve ailelerini ziyaret ederek sohbet edip sorun ve taleplerini dinledi.

Çeşitli hediyelerle engellileri ve ailelerini sevindiren Özel, "Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin içinde bulunduğu bir sağlık sorunu değil, hepimizi yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir sosyal olgudur. Toplum olarak engellilere gereken ilgi ve desteği sağlamalı ve onları yalnız bırakmamalıyız. " dedi.

Ziyaretlerde Kaymakam Sedat Sezik ve Ladik Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Seyit Ahmet Ayan da blundu.

Özel'den hemşirelere ziyaret

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Hemşireler Haftası dolayısıyla Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezini ziyaret etti.

Özel, hemşirelere çeşitli hediyeler takdim ederek, günlerini kutladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hemşirelerin önemli bir görev üstlendiğine dikkati çeken Özel, "Zor şartlar altında fedakarca çalışarak insanların sağlığına kavuşması için ellerinden gelen gayreti sergileyen değerli hemşirelerimiz, özellikle bu zor süreçte mesleğini canla başla icra etmektedir. Dualarımız, kalbimiz onlarla. Değerli hemşirelerimize moral ve destek olmak için kendilerini ziyaret ettik." diye konuştu.

Kavak'ta sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği

Kavak'ta yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sokak, cadde ve kara yolları boş kaldı.

Aralarında Samsun'un da bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Bu kapsamda Kavak ilçesinde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Trafik yoğunluğunun yaşandığı Samsun-Ankara kara yolu da tenhalaştı.

Polis ve zabıta ekipleri cadde ve sokaklarda devriye görevi yaparak vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

Kaymakam İbrahim Engin Şenay, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında vatandaşların bundan önceki uygulamalarda olduğu gibi sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ettiğini, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığını söyledi.

65 yaş ve üstü vatandaşlar saat 12.00-18.00 arasında sokağa çıkacak

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, 65 yaş ve üzeri kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulma zamanlamasında değişiklik yapıldığını bildirdi.

Şenay, 65 yaş ve üzeri kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara tanınan 17 Mayıs Pazar günü 11.00-15.00 saatleri arası sokağa çıkma izninin aynı gün 12.00-18.00 saatlerine alındığını belirterek, değişikliğin hava sıcaklığının artması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile yapıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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