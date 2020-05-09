Samsun'dan kısa kısa

Ladik Halk Eğitim Merkezince (HEM) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında başlatılan maske üretim çalışmaları devam ediyor.

Ladik Halk Eğitim Merkezince (HEM) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında başlatılan maske üretim çalışmaları devam ediyor.

Ladik HEM Müdürü Nevzat Ayyıldız, son bir ayda ürettikleri 15 bin 790 maske, 851 siperli maske ile 15 tulumun kamu kurum ve kuruluşlarına verildiğini söyledi.

Maske üretiminde 16 gönüllü kadın usta öğreticinin hizmet verdiğini belirten Ayyıldız, "Gönüllü kadın usta öğreticimiz bunları evinde üretiyor. Bu davranışlarından dolayı her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ürettikleri maskeler belirli sayıya ulaşınca giderek kapıdan teslim alıyoruz. Maske üretim çalışmalarımız salgın etkisiz hale gelinceye kadar devam edecek." dedi.

Ayyıldız, ürünlerin dağıtımında herhangi bir ücret talep etmediklerini kaydetti.

Kavak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü

Kavak'ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Türkiye genelinde 23 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçe merkezi sessizliğe büründü.

Kısıtlama sonrası sessizliğin hakim olduğu cadde ve sokaklarda, sokak hayvanlarının dolaştığı görüldü.

Polis ekipleri de bu kapsamda denetim yapıyor.

Kavak'ta berber ve kuaför salonlarında açılış hazırlıkları sürüyor

Kavak ilçesinde koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta faaliyetleri durdurulan berber ve kuaförlerde, 11 Mayıs'ta yeniden hizmet vermeye başlayacak olmaları dolayısıyla hazırlık yapıyor.

Yaşar Doğu Mahallesi'nde kuaförlük yapan Bahar Erat, iş yerlerinde hijyen, temizlik ve dezenfekte işlemlerini yaptıklarını, dükkanlarını 11 Mayıs'a hazır hale getirdiklerini söyledi.

Kaymakam İbrahim Engin Şenay'a yaptığı 20'şer maske desteğini dolayısıyla teşekkür eden Erat, "İş yerimizde maskeli ve randevu sistemine göre çalışacağız. Daha şimdiden 30'a yakın müşterim arayarak randevularını aldı. Önemli olan vatandaşlarımızın sağlığı. Talimatlar doğrultusunda çalışmalarımızı yürüterek müşterilerimize hizmet edeceğiz." diye konuştu.

Bafra'da berber ve kuaförler salonları açılışa hazırlanıyor

Bafra Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 21 Mart'ta kapatılan ve 11 Mayıs'ta yeniden hizmet vermeye başlayacak berber, kuaför ve güzellik salonlarını dezenfekte çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan ve İçişleri Bakanlığı genelgesi ile normalleşme takvimi kapsamında 11 Mayıs Pazartesi günü açılacak berber ve kuaförlerin dezenfeksiyon çalışmalarını titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

İlçede 275 berber, kuaför ve güzellik salonu bulunduğuna işaret eden Kılıç, bu iş yerlerinin tamamını yeniden hizmet vermeye başlamadan dezenfekte edeceklerini dile getirdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla Havza sessizliğe büründü

Havza'da Kovid-19 salgınının önlenmesine yönelik uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sokak, cadde ve kara yolları boş kaldı.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında, aralarında Samsun'un da bulunduğu 23 büyükşehir ile Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Havza'da kısıtlamayla, sokak ve caddeler sessizliğe bürünürken, zabıta ekiplerince fırınlarda genel hijyen ve gramaj denetimi yapıldı.

Zabıta Müdürü Erhan Demir'in de katıldığı denetimlerde ramazan pidelerinin genel olarak belirlenen gramajdan daha fazla olduğu tespit edildi.

Denetimlerde genel hijyen kurallarına uymaları maske, eldiven takmaları, araçlarda ekmek satan çalışanların sosyal mesafe kuralına uymaları ve fırınların iftara 2 saat kala üretim ve faaliyetlerini durdurmaları konusunda işletmecilere uyarılarda bulunuldu.

Veteriner hizmetleri birimi tarafından da belirli noktalarda sokak hayvanları besleme noktaları oluşturularak mama ve su bırakıldı.

Kısıtlamanın ilk gününde Havza Vefa Sosyal Destek Grubu'nca 12 talep karşılandı.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, vatandaşlara evlerinde kaldıkları için teşekkür ederek, "Bu süreçte belediyemizin ilgili birimleri halkımızın mağdur olmaması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Unutmayalım yapılan her şey halkımızın sağlığı için." dedi.

Başkan Özdemir'den Anneler Günü mesajı

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, annelerin varlıklarının hayatın her gününün en büyük manası olduğunu vurguladı.

Anne sevgisinin sevgilerin en büyüğü ve kıymetlisi olduğunu vurgulayan Özdemir, "Annelerin önemini belirtmek için yüce Peygamberimiz, 'Cennet annelerin ayağının altındadır' demiştir. Annelerimiz, bizler için dünyanın en kıymetli varlıklarıdır. Anneler Günü dolayısıyla tüm annelerimizin ve özellikle devletimizin bölünmez bütünlüğü için mücadele verirken, mertebelerin en yükseği olan şahadet mertebesine ulaşan kahramanlarımızın annelerinin de ellerinden saygı ve sevgi ile öpüyor, sadece anne olan değil, yüreği annelik hisleriyle dolu olan tüm kadınlarımızın Anneler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA