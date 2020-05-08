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Samsun'dan kısa kısa

Samsun'dan kısa kısa
08.05.2020 17:00 | Son Güncelleme: 08.05.2020 17:00

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 9-10 Mayıs tarihlerinde ilçede hizmet yapacak akaryakıt istasyonlarının belirlendiğini bildirdi.

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 9-10 Mayıs tarihlerinde ilçede hizmet yapacak akaryakıt istasyonlarının belirlendiğini bildirdi.

Şenay, İçişleri Bakanlığınca aralarında Samsun'un da bulunduğu büyük şehirler ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması kararının açıklanmasının ardından ilçede akaryakıt ihtiyacının karşılanması yönünde mağduriyet yaşanmaması için gereken tedbirlerin alındığını söyledi.

Bu konuda tebligat ve duyuruların yapıldığını bildiren Şenay, belirtilen günlerde nöbetçi olarak görevlendirilenlerin haricinde açılan akaryakıt istasyonları hakkında idari ve adli işlem başlatılacağını da kaydetti.

Kavak'ta nöbetçi olarak hizmet verecek akaryakıt istasyonları şöyle:

"9 Mayıs Cumartesi günü saat 00.00 ile 24.00 arasında Haştaşdemir Petrol (Total), Ceylan Petrol (Moil), 1. Yol Shell Petrol, 10 Mayıs Pazar günü Haştaşdemir Petrol (Total), Tuba Petrol (Termo) ve Doğuş Petrol (Petrol Ofisi)"

Kaymakam Şenay'dan berber ve kuaförlere maske

Kavak ilçesinde iş yerlerini açacak berber ve kuaförlerin maske ihtiyacının Kaymakamlıkça karşılanacağı bildirildi.

Kaymakam İbrahim Engin Şenay, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılıp 11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförlerin kullanacakları maskeleri teslimata başladıklarını söyledi.

İlk etapta berber ve kuaförlere 20'şer maske dağıttıklarını bildiren Şenay, teslimat sırasında Kovid-19 tehdidi ile ilgili çalışma kuralları hakkında da bilgilendirmede bulunulduğunu kaydetti.

Berber ve kuaförler de maske ihtiyacının karşılanmasın ve verdiği bilgilerden dolayı Kaymakam Şenay'a teşekkür etti.

Kavak'ta 29 berber ve kuaför hizmet veriyor.

Özel, ziyaretlerde bulundu

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, ilçede yalnız yaşayan ve koronavirüs salgını dolayısıyla evlerinden çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü yaşlılar ile ihtiyaç sahibi vatandaşları ziyaret etti.

Özel, meclis üyeleri ve belediye personeli ile Tatlıcak, Hamit, Küpecik, Cüce ve Soğanlı mahallelerindeki hemşehrileriyle buluştu.

Ziyaret ettiği mahallelerde ücretsiz maske dağıtan Özel, ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile virüs salgını dolayısıyla evlerinden çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlarla görüştü.

Gönülleri sevindirmek için hemşehrilerinin kapılarını çalmaya devam edeceklerini belirten Özel, "Büyüğünden küçüğüne tüm hemşehrilerime ramazanın bereketini, huzurunu, sevincini hissettirmek istiyoruz. Bu ramazan aynı sofrayı paylaşamıyoruz ama paylaşma, kardeşlik ve dayanışma ayında hiçbir hemşerimizi yalnız bırakmıyoruz. Sarsılmaz temellere sahip gönül birlikteliğimiz devam etmektedir." dedi.

Havza'da kısıtlama tedbirleri

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 9-10 Mayıs tarihlerinde ilçede hizmet verecek akaryakıt istasyonları, tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetlerde bulunanlara hizmet vermek için açık olacak tamirci ve lastikçi belirlendiğini bildirdi.

Özdemir, İçişleri Bakanlığınca aralarında Samsun'un da bulunduğu kentlerde sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından Kaymakam Metin Yılmaz Başkanlığında toplanan Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bir dizi tedbir aldığını belirterek, ilçede akaryakıt ihtiyacının karşılanması yönünde mağduriyet yaşanmaması için tedbirlerin alındığını söyledi.

Bu konuda tebligat ve duyuruların yapıldığını dile getiren Özdemir, nöbetçi olarak görevlendirilenlerin haricinde açılan akaryakıt istasyonları hakkında idari ve adli işlem başlatılacağını kaydetti.

Ayrıca 10 Mayıs Pazar günü "Anneler Günü" dolayısıyla evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere sadece çiçek satan iş yerleri ile unlu mamuller ve tatlı satıcıları açık olacak.

Bem-Bir-Sen Havza Temsilciliği, Anneler Günü dolayısıyla çiçek dağıttı

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Havza Temsilciliği tarafından 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü dolayısıyla kadın üyelerine çiçek verdi.

Sendika tarafından esnek mesai kapsamında olan kadınların ise çiçekleri evlerinde gönderildi.

Sendikanın Havza İlçe Temsilcisi Hüdai Baltacı, ailenin ve aile içisinde annenin önemine dikkati çekerek, tüm kadın üyelerinin Anneler Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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