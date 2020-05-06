Samsun'dan kısa kısa
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'dan kısa kısa

Samsun'dan kısa kısa
06.05.2020 15:06 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:06

Bafra İlçe Müftülüğü koronavirüs salgınına karşı camilerde ibadet yapılamaması üzerine sosyal medya üzerinden vaaz yayını başlattı.

Bafra İlçe Müftülüğü koronavirüs salgınına karşı camilerde ibadet yapılamaması üzerine sosyal medya üzerinden vaaz yayını başlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı kararlar çerçevesinde Bafra İlçe Müftülüğü, ramazan ayı boyunca vatandaşların vaazlardan mahrum kalmaması için yeni bir uygulama başlattı.

Sunuculuğunu Yıldız Cami İmamı Murat Topal'ın yaptığı yayına ilçe vaizleri ve ilçede görevli imamlar katılıyor. Program "2020'de Ramazan" adı altında her gün saat 18.30'da yayınlanıyor, Programda ayrıca, Kur'an-ı Kerim'den örnek aileler ve mahremiyet gibi her gün farklı konular ele alınıyor.

Yine ramazan ayı boyunca sosyal medya üzerinden güne özel birer ayet, hadis ve dua paylaşılıyor. Uygulama ramazan ayı boyunca her gün devam edecek.

Belediye Başkanı Özel ziyaretlerini sürdürüyor

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, yalnız yaşayan ve evlerinden çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile yardıma muhtaç aileleri ziyaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak önlemler hakkında da vatandaşlara bilgi veren Özel, "Ziyarette bulunduğumuz mahallelerde, büyüğünden küçüğüne herkesle ramazanın manevi iklimini yaşatmaya çalışıyoruz. Değerli büyüklerimizle, sevgili yavrularımızla ve kıymetli hemşehrilerimizle bir araya gelip paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesi ramazanı yaşıyoruz." dedi.

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay'dan zekat açıklaması

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, koronavirüs tehdidi dolayısıyla sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşların zekat ve fitrelerini istedikleri kişilere ulaştıracaklarını söyledi.

Şenay, "Vefa Sosyal Destek Grubu" olarak koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla evinden çıkması kısıtlanan ve yalnız yaşayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların zekat ve fitreleri vermesi konusunda hizmet vereceklerini söyledi.

"Vefa Sosyal Destek Gurubu" nun toplamda 110 görevlisi ile vatandaşların hizmetinde olduğunu belirten Kaymakam Şenay, "Koronavirüs salgını dolayısıyla sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın haberdar etmeleri halinde kurumumuz veya iletişim merkezlerimizde bulunan görevliler tarafından fitre ve zekat sahibi olan vatandaşların fitre ve zekatlarının istedikleri kişi veya kuruma teslimatı yapılacaktır." dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in vefa birimini ziyaret etti

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından bin 200 kişiye hizmet ulaştırıldığını açıkladı.

Özdemir, Havza Belediye binasında bulunan ve buradan faaliyetlerini yürüten Havza Vefa Sosyal Destek Birimini ziyaret ederek çalışmalar hakkında birim koordinatörü Fatih Bıyık'tan bilgiler aldı.

Bıyık, Vefa Biriminin 7 gün 24 saat esası ile 188 personel ve 8 ekip ile çalışmaları sürdürdüğünü belirtti.

Belediye Başkanı Özdemir, Kovid-19 ile mücadelede Havza'daki bütün kurumların seferber olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti Haberler
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Haberler
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü Haberler
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü
Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak Haberler
Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Haberler
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Haberler
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
İş yerinde çıkan yangında kasadaki paralar da kül oldu
İş yerinde çıkan yangında kasadaki paralar da kül oldu
Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz
Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, salgında 'yeni normal' sürecinin 4 kuralını anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, salgında "yeni normal" sürecinin 4 kuralını anlattı
Yürekleri sızlatan görüntü! Kargayı, boynundan iple asarak öldürdüler
Yürekleri sızlatan görüntü! Kargayı, boynundan iple asarak öldürdüler
2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara şirin tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye
2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara şirin tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye
Bakan Koca, CNN International haberini yorumladı: Koronavirüs mücadelemizdeki başarıyı anlattı
Bakan Koca, CNN International haberini yorumladı: Koronavirüs mücadelemizdeki başarıyı anlattı
Sokak hayvanları için dernek kuran genç, 500'den fazla köpeğe bakıyor
Sokak hayvanları için dernek kuran genç, 500'den fazla köpeğe bakıyor
Koronavirüs salgını başladığında 'Hemen biter' diyenler şimdi 'Uzun sürecek' diyor
Koronavirüs salgını başladığında "Hemen biter" diyenler şimdi "Uzun sürecek" diyor
Abdülkadir Ömür: Messi yüzünden mevkimi değiştirdim
Abdülkadir Ömür: Messi yüzünden mevkimi değiştirdim
Fren yerine gaza basan sürücü duvara çarptı! Kaza anı kamerada
Fren yerine gaza basan sürücü duvara çarptı! Kaza anı kamerada
LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB'in internet sitesinden açıklanacak
LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB'in internet sitesinden açıklanacak
Adana'da pazarda denetim yapan memurlar darp edildi
Adana'da pazarda denetim yapan memurlar darp edildi
Yediği ceza, 18 yaşındaki genci ekmek parasından alıkoymadı
Yediği ceza, 18 yaşındaki genci ekmek parasından alıkoymadı
İdamları için el kaldıran Demirel, pişman olmuştu! Denizler, 48. ölüm yıl dönümünde anılıyor
İdamları için el kaldıran Demirel, pişman olmuştu! Denizler, 48. ölüm yıl dönümünde anılıyor
Finlandiyalı çift, karantina sürecini Türkiye'de geçirmek istedi: Burada mutlu ve güvendeyiz
Finlandiyalı çift, karantina sürecini Türkiye'de geçirmek istedi: Burada mutlu ve güvendeyiz
Galatasaray sezon bitince Emre Kılınç, Mert Hakan, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yla sözleşme imzalayacak
Galatasaray sezon bitince Emre Kılınç, Mert Hakan, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yla sözleşme imzalayacak
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor
Maldivler'den getirilen 209 Türk, Kırşehir'de gözetim altında tutulacakları yurda yerleştirildi
Maldivler'den getirilen 209 Türk, Kırşehir'de gözetim altında tutulacakları yurda yerleştirildi
Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı
Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya 2 milyon euro maaş ödeyecek
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya 2 milyon euro maaş ödeyecek
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu
Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Deniz Gezmiş Donald Trump Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Ajda Pekkan Türkan Şoray
Spor Neymar Can Bartu Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Karar Haziran Türk Lirası
Şu an buradasınız: Samsun'dan kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 15:47:50. #1.14#
title