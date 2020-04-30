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Samsun'dan kısa kısa

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 1-3 Mayıs tarihlerinde ilçede hizmet yapacak akaryakıt istasyonlarının belirlendiğini bildirdi.

Samsun'dan kısa kısa
30.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:06

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 1-3 Mayıs tarihlerinde ilçede hizmet yapacak akaryakıt istasyonlarının belirlendiğini bildirdi.

Şenay, İçişleri Bakanlığınca aralarında Samsun'un da bulunduğu kentlerde sokağa çıkma kısıtlaması kararının açıklanmasının ardından ilçede akaryakıt ihtiyacının karşılanması yönünde mağduriyet yaşanmaması için gereken tedbirlerin alındığını söyledi.

Bu konuda tebligat ve duyuruların yapıldığını anlatan Şenay, belirtilen günlerde nöbetçi olarak görevlendirilenlerin haricinde açılan akaryakıt istasyonları hakkında idari ve adli işlem başlatılacağını kaydetti.

Kavak'ta nöbetçi olarak hizmet verecek akaryakıt istasyonları şu şekilde olacak:

"1 Mayıs Cuma günü saat 00.00 ile 24.00 arasında Haştaşdemir Petrol (Total), An İnşaat 2 Petrol (Opet), Menemenciler Petrol, 2 Mayıs Cumartesi Haştaşdemir Petrol (Total), Karadeniz Petrol (TP Türkiye Petrolleri), Topkara Petrol (Lukoil), Hipet Petrol, 3 Mayıs Pazar Haştaşdemir Petrol (Total), Sefa Petrol (Termo) ve Çavuşoğlu Petrol (Best)"

Umreye gidemeyenlere paraları iade edildi

Kavak Müftülüğünce, umreye gitmek için başvuran ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gidemeyenlere paralarının iade edildiği bildirildi.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, umreye gitmek üzere Kavak'tan kayıt yaptıran 41 vatandaştan 11'inin yatırdıkları umre parası, istekleri üzerine Hac ve Umre Hizmetleri görevlisi Uğur Koncak tarafından evlerine gidilerek kendilerine teslim edildi.

Koncak, umre parasının iadesini isteyenlerin müftülük veya bankalara gitmelerine gerek olmadığını vurgulayarak, "Paralarını evlerine giderek kapıda kendilerine teslim ediyoruz. Ayrıca kendilerine Kavak Müftülüğü ramazan imsakiyesini de veriyoruz. Aynı zamanda koronavirüsten korunma kurallarını ve evlerinden çıkmamaları konusunda bilgilendirme yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Özel'den yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine ziyaret

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, ilçede yalnız yaşayan ve evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü yaşlılar ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik ziyaretlerine devam ediyor.

Belediye Meclis üyeleri ile Salur ve Ahmetsaray mahallelerindeki vatandaşlarla buluşan Başkan Özel, yol çalışmalarını da inceledi.

Yaşlıların ve ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirten Özel,"Ramazanın coşkusunu bu yıl evlerimizde yaşarken, kutsal ayın dayanışma ve paylaşma ruhunu salgın döneminde de dimdik ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda yalnız yaşayan büyüklerimizi ziyaret edip isteklerini yerine getiriyoruz. Ramazan ayının heyecanını çocuklarımıza da yaşatabilmek adına onları da küçük hediyelerle sevince boğuyoruz." dedi.

Ladik Belediyesi evlere iftarlık götürüyor

Ladik Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine sıcak iftarlık dağıtıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, iftarlıkların yardıma muhtaç ailelerin evlerine götürüldüğünü söyledi.

Ramazan ayı süresince sıcak yemek dağıtımlarının süreceğini belirten Özel, "Belediye olarak her ramazanda olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi vatandaşlara el uzatıp iftar sofralarını iyilik sofralarına dönüştürmeyi amaçladık. Koronavirüs salgınına karşı bu yıl iftar çadırı kuramadık. Yemek yapamayacak kadar yaşlı, fakir ve kimsesiz vatandaşlarımızın sağlığı için hijyenik olarak hazırlanmış üç çeşit sıcak yemek ve pide ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize görevlilerimizce bizzat evlerinde teslim edilmektedir." diye konuştu.

İlk etapta 150 ihtiyaç sahibi aileye yemek ulaştırılmasını sağladıklarını anlatan Özel, "Talep arttıkça sayıyı artıracağız. Mübarek ramazan ayında ihtiyaç sahibi hiçbir hemşehrimizi mağdur etmeyeceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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