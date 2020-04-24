Samsun'dan kısa kısa Ladik Kaymakamı Sedat Sezik, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ladik Kaymakamı Sedat Sezik, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezik, mesajında, sevgi, hoşgörü ve yardımlaşmanın perçinlendiği, on bir ayın sultanı ramazan ayına kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Bu ayda manevi duyguların doruk noktaya çıktığını, dayanışma, paylaşma, kardeşlik ve sevgi bağlarının kuvvetlenerek birlik ve beraberliğin güçlendiğini vurgulayan Sezik, şunları kaydetti:

"Ramazan ayı gönüllerin birleştiği, yoksul vatandaşlarımızın hatırlandığı, paylaşmanın kardeşçe yapıldığı en hayırlı aylardandır. Milli ve manevi değerlerine bağlı Türk insanının birlik ve beraberlik duygularının daha da güçlendirerek refah ve saadet dolu bir geleceğe en kısa sürede ulaşması en büyük temennimdir. Bu duygularla sağlıklı, huzurlu bir ramazan ayı diliyorum."

Havza Belediye Başkanı Özdemir'in ramazan mesajı

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ramazan ayının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, ramazan ayının bolluk, bereket ve rahmet ayı olduğunu vurguladı.

Bir kez daha rahmet ve bereket ayına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Özdemir, "Ramazan ayı, dargınlıkların unutulduğu, küskünlüklerin sona erdiği, kardeşlik duygularının pekiştirildiği mübarek bir aydır. Özellikle içinde bulunduğumuz bu günlerde her zamankinden daha çok düşkün ve muhtaçlara yardım etmeli, en yakınımızdan başlayarak ihtiyaç sahiplerine sahip çıkmalıyız." ifadesini kullandı.

Tüm insanlığın büyük bir salgınla karşı karşıya kaldığı bu günlerde tedbirlere uymanın çok önemli olduğuna işaret eden Özdemir, "Ramazan ayında da aynı sabrı gösterip kurallara en iyi şekilde uyarak bu işin üstesinden geleceğiz inşallah. Allah'ım bu mübarek ayda yapmış olduğumuz ibadetleri ve hayırları kabul eylesin." değerlendirmesinde bulundu.

Ladik'te de vatandaşlar İstiklal Marşı'nı balkonlardan okudu

Ladik ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümünü dolayısıyla vatandaşlar İstiklal Marşı'nı balkonlarından okudu.

Vatandaşlar saat 21.00'de balkonlardan Türk bayrağı eşliğinde İstiklal Marşı'nı söyledi.

Etkinliğe Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, belediye meclis üyeleri ve belediye idare müdürleri de katıldı.

Daha sonra havai fişek gösterisi düzenlenip dilek feneri uçuruldu.

Kaynak: AA