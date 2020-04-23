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Samsun'dan kısa kısa

Havza Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 23 Nisan doğumlu öğrencilere sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

23.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:36
Samsun'dan kısa kısa

Havza Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 23 Nisan doğumlu öğrencilere sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ve okul müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde ikamet eden 15 öğrenci, evlerinde ziyaret edilerek doğum günü pastaları ve hediyeleri verildi.

Sağlam, koronavirüs salgını nedeniyle okullarından uzak kalan öğrencilere biraz da olsun moral olması amacıyla çaba gösterdiklerini belirterek, "Bu yıl bayram alanlarının ve meydanlarının boyunu bükük kaldı. Biliyoruz öğrencilerimiz de çok üzüldü. Biz de elimizden geldiği kadar okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimizle evlerinde öğrencilerimizi gerek ziyaret ederek gerekse arayarak yanında olduğumuzu göstermek için çaba harcıyoruz." dedi.

Ziyaretler kapsamında 7-15 yaş arası 23 Nisan doğumlu 15 öğrenci evlerinde ziyaret edildi.

Özel sipariş pide yapılmayacak

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Çarşamba Fırıncılar Odası Başkanı Esat Akkaya, koronavirüs salgını nedeniyle fırınlarda kesinlikle özel sipariş pide yapılmayacağını bildirdi.

Akkaya, yaptığı açıklamada, ramazan aylarında iftar saatlerinde pide fırınları önünde ve içinde yoğunluk oluştuğunu belirtti.

Bunun önüne geçmek için ramazan ayı boyunca fırınlarda pide imalatının saat 18.15'te sona ereceğini anlatan Akkaya, "İftar saatine kadar sosyal mesafe kuralları içinde fırınlarda pide satışı gerçekleşecek. Sosyal mesafe kuralına uyulmasının yanında fırınlara gelen vatandaşlarımızda maske şartı da aranacak. Bu sene kesinlikle özel sipariş pide imalatı yapılmayacak. Bu yönde vatandaşlarımızın talebi olmamasını rica ediyoruz." dedi.

Sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde pide satışının servis araçları ile gerçekleştirileceğini dile getiren Akkaya, şunları kaydetti:

"Ramazan ayının ilk üç günü sokağa çıkma yasağına denk geliyor. Sokağa çıkma yasağında geçtiğimiz hafta sonlarında olduğu gibi fırınların servis araçları gezerek pide ve ekmek satışına devam edecek. Tüm fırıncı arkadaşlarımızla bundan önceki sokağa çıkma yasaklarında olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Havza'da zabıta denetimi

Havza Belediyesi zabıta ekipleri tarafından 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında iki gün açık olan marketlerde denetim yapıldı.

Havza Belediyesi Zabıta Müdürü Erhan Demir'in de katıldığı denetimlerde fahiş fiyat, sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu konularında uyarılarda bulunuldu.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ilçede kısıtlamanın ilk günü halkın genel olarak kurallara riayet ettiğini belirterek, "Bizler her zaman görevimizin başındayız. Önceliğimiz halkımızın sağlığı ve kısıtlama kurallarının yerine getirilmesi. Gerek Zabıta gerekse Temizlik İşleri Müdürlüğümüz sahada çalışmalarına ara vermeden devam edilmekte." diye konuştu.

Kısıtlamanın ilk gününde ise Havza Vefa Sosyal Destek Grubu'nca 18 talep karşılandı.

Vezirköprü'de 23 Nisan balkonlarda kutlandı

Vezirköprü ilçesi Atatürk Mahallesi'nde site sakinleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı balkonlarda kutladı.

Vatandaşlar balkonlarını bayrak ve balonlarla süsleyerek 23 Nisan'a özel kutlama yaptı.

Site sakinlerinden Hatice Tarkan Doğanay ve Menevşe Yılmaz'ın organize ettiği kutlama programında coşkulu anlar yaşandı.

Site içindeki bazı apartmanların balkonlarına kurulan ses sitemleri ile müzik dinletileri sunulurken, bazı çocuklar da şiir okudu ve enstrümanları ile melodiler çaldı.

Çarşamba'da evler 23 Nisan için süslendi

Çarşamba ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, evlerin camları ve balkonlarını bayrak ve balonlarla süsledi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında eğitim öğretime ara verilmesi ve uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının iptal edilmesi üzerine ilçede evde kalan çocuklar, evlerinin balkonlarını ve camlarını Türk bayrakları, balonlar ve hazırladıkları özel süslerle süsledi.

Kaynak: AA

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