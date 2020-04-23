Samsun'dan kısa kısa Havza'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 23-26 Nisan tarihlerinde ilçede hizmet verecek akaryakıt istasyonları belirlendi.

Havza'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 23-26 Nisan tarihlerinde ilçede hizmet verecek akaryakıt istasyonları belirlendi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir Özdemir, İçişleri Bakanlığınca aralarında Samsun'un da bulunduğu kentlerde sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından ilçede akaryakıt ihtiyacının karşılanması yönünde mağduriyet yaşanmaması için tedbirlerin alındığını söyledi.

Bu konuda tebligat ve duyuruların yapıldığını dile getiren Özdemir, nöbetçi olarak görevlendirilenlerin haricinde açılan akaryakıt istasyonları hakkında idari ve adli işlem başlatılacağını kaydetti.

Buna göre Havza'da nöbetçi olarak hizmet verecek akaryakıt istasyonları şu şekilde olacak:

"23 Nisan Perşembe, Akar Petrol ve Türkiye Petrolleri, 24 Nisan Cuma, Havza Petrol ve Kayan Petrol, 25 Nisan Cumartesi, Tuzcular Akaryakıt ve Ertan Petrol, 26 Nisan Pazar Opet Arda Petrol ve Mizan Petrol. Ayrıca lastik tamircisi olarak 23 Nisan Perşembe Mahmut Güdek, 24 Nisan Cuma Cengiz Uzun, 25 Nisan Cumartesi Semih Özdil, 26 Nisan Pazar Bayram Güneş'e ait işyerleri hizmette olacak."

Fırınlara maske dağıtıldı

Havza Belediyesi Temizlik İşler Müdürü Zeki Kurt tarafından Kovid-19 önlemleri kapsamında 4 gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması süresinde ilçede ekmek araçları ile ekmek satışı yapacak ekmek fırınlarına maske dağıtımı gerçekleştirildi.

Fırın işletmecilerine ekmek dağıtımında maske ve eldiven takmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, halkın sağlığını korumak adına her türlü çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Halkımızın sağlığı her şeyden önemli. Bu vesile ile tüm halkımızın özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 100. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum." dedi.

Kaynak: AA