Samsun'dan kısa kısa CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay'ı ziyaret etti.

CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay'ı ziyaret etti.

Ziyarette Türkel, çalışmaları hakkında Şenay'a bilgi verdi.

Ziyaretten ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şenay, Organize Sanayi Bölgesi ile ilçenin çeşitli yerlerinde bulunan fabrikalar hakkında bilgi aktardı.

Ziyarette CHP İl Başkan Yardımcısı Eyüp Odabaş, İl Sekreteri Burak Bakırcıoğlu ile Kavak İlçe Başkanı Şakir Altun da bulundu.

Ladik'te yol yapım çalışmaları

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Salur Mahallesi'nde yürütülen yol yapım çalışmalarını inceledi.

Özel, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, Salur Mahallesi'nin altyapısı ile yollarının uzun zamandır yapılmayı beklediğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e yol çalışmalarını başlattığı için teşekkür eden Özel, "Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde hareket ediyoruz. Mahallemizin yıllar süren problemi artık sona erecek. İlçemiz için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı kışın çamurdan, yazın da tozdan kurtaracağız." dedi.

Kaynak: AA