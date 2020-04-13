Samsun'dan kısa kısa Çarşamba ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayan 13 kişiye idari para cezası verildi.

Çarşamba ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayan 13 kişiye idari para cezası verildi.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında denetimlerini sürdürdü.

Denetimlerde, yasağa uymayan 13 kişiye idari para cezası uygulandı.

Çarşamba Fırıncılar Odası Başkanı Akkaya'dan açıklama

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Çarşamba Fırıncılar Odası Başkanı Esat Akkaya, sokağa çıkma yasağında Çarşamba'da fırıncılar olarak vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Akkaya, hafta sonunda sokağa çıkma yasağı süresince Çarşamba Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile koordineli şekilde çalıştıklarını belirtti.

Akkaya, "Ben Çarşamba'da hizmet veren ve odamız üyesi tüm fırıncılarımıza sokağa çıkma yasağı boyunca yapmış oldukları özverili çalışmadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Fırıncılarımız sayesinde hiç kimse ekmeksiz kalmadı." dedi.

Kavak'ta SYDV heyeti toplandı

Kavak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti, Kaymakam İbrahim Engin Şenay başkanlığında toplandı.

Kaymakam Şenay, Kaymakamlık Toplantı Odası'nda düzenlenen toplantıda, 204 aileye toplam 121 bin 734 lira miktarında nakit ve gıda yardımında bulunmasının kararlaştırıldığını söyledi.

Şenay, yardım almaya hak kazananlara SMS yoluyla bildirimde bulunulacağını belirtti.

Kaynak: AA