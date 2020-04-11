Samsun'dan kısa kısa Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Samsun'un da içinde bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta gece başlatılan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokaklar baş kaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Samsun'un da içinde bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta gece başlatılan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokaklar baş kaldı.

Çarşamba ilçesinde de sokağa çıkma yasağı ile sokaklar boş kalırken, genelgede belirtilen kamu kurumları ve iş yerleri dışında sokağa çıkma yasağı ile ilgili emniyet güçleri denetimlerini sürdürüyor.

İlçede fırınlar, eczaneler, kargo firmaları, tüp firmaları ve iki akaryakıt istasyonu açık bulunuyor.

Çarşamba Belediyesi Beyaz Masa'da da görevli 30 zabıta memuru, "444 90 55" nolu hattı arayan vatandaşların taleplerini karşılamak için çaba gösteriyor.

Vezirköprü

Vezirköprü ilçesinde de sokaklar, sokağa çıkma yasağı nedeniyle boşaldı.

Vatandaşların yasağa uyarak evlerinden çıkmadığı ilçede sadece fırınlar, kargo, eczane ve su satıcılarının iş yerleri açık bulunuyor.

İlçede iki benzin istasyonu da nöbetçi olarak açık durumda.

Gece saatlerinden itibaren kontrollerine başlayan kolluk kuvvetleri ise ilçenin bazı yerlerinde kontrol noktası oluştururken, polis ekipleri de sürekli devriye atıyor.

Belirli aralıklarla belediye hoparlöründen duyurular yapan Vezirköprü Zabıta Amirliği ekipleri, zabıta hattını arayan vatandaşların evine ekmek ve su ihtiyaçlarını ulaştırıyor.

Fırınlara ait ekmek dağıtım araçları da sokaklarda dolaşarak, vatandaşın ekmek ihtiyacını karşılıyor.

Kaynak: AA