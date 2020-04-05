Samsun'dan kısa kısa Ladik Kaymakamı Sedat Sezik, uygulama noktalarını denetledi.

Ladik Kaymakamı Sedat Sezik, uygulama noktalarını denetledi.

Sezik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen mücadele ile ilgili olarak Ladik ilçesi ile Amasya'nın Taşova ve Suluova ilçeleri sınırına kurulan uygulama notalarını ziyaret ederek denetimde bulundu.

Görevlilerden bilgi alan Kaymakam Sezik, koronavirüs salgınına karşı öncelikli kendi can güvenlikleri olmak üzere görevlilerden tedbirli olmalarını istedi.

Sezik, "Ladik ilçe sınırlarımız dahilinde 24 saat esasına göre oluşturduğumuz uygulama noktalarımızda emniyet ve jandarma ekiplerimizce denetimlere devam edilecek. Denetimlerde gerekli şartları taşımayan ve izin belgesi bulunmayan hiçbir aracın giriş ve çıkışına izin verilmeyecek." dedi.

Ladik Belediyesinden ücretsiz maske

Ladik Belediyesi tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerinde maske takılmasının zorunlu hale getirildiği bildirildi.

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, maske takma zorunluluğu getirilen iş yerleri çalışanları ile otogarda bulunan vatandaşlara Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerince maske ve eldiven dağıtıldığını söyledi.

Dezenfekte edilmiş maske ve eldivenlerin dağıtımında vatandaşlardan herhangi bir ücret talep edilmediğini belirten Özel, "Dünyayı tehdit eden koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı en iyi mücadele eden ülkelerden biriyiz. Bizler de ilçemizde bu kapsamda ne gerekirse tüm tedbirlerimizi aldık." dedi.

Havza'da koronavirüs tedbirleri

Havza Belediyesi dezenfeksiyon ekipleri tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında mahallelerde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Çalışmalar kapsamında Yeni Mahalle ve Değirmenüstü mahalleleri dezenfekte edildi.

Yeni Mahalle Muhtarı Adem Şahin yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirterek, "Mahalle sakinlerimiz adına gayretli ve özverili çalışmalarından ötürü başta Belediye Başkanımıza Sayın Sebahattin Özdemir olmak üzere tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Mahalle sakinlerimizden ricam tedbirlere uyulması." dedi.

Kaynak: AA