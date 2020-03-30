Samsun'dan kısa kısa Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, "Vefa Sosyal Destek Grubu Vefa İletişim Merkezi'ni" ziyaret etti.

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, "Vefa Sosyal Destek Grubu Vefa İletişim Merkezi'ni" ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam

Şenay, Vefa Sosyal Destek Grubu Vefa İletişim Merkezi sorumlusu İlhan Özkan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Özkan ve merkezde görevlendirilen personele teşekkür eden Kaymakam Şenay, "Koronavirüs salgınına karşı dışarı çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan kimsesiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını talepleri üzerine karşılıyoruz. Katkı sunan, özveri gösteren her büyüğümüzü kendi dedesi, ninesi gibi gören bıkmadan, usanmadan çalışan, uzağı yakın, zoru kolay kılan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ladik'te koronavirüs toplantısı

Ladik İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Kaymakam Sedat Sezik Başkanlığında olağanüstü toplantı düzenledi.

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıda koronavirüs salgını tedbirleri görüşüldü.

Toplantıda, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.

Kaynak: AA