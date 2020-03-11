Samsun'dan kısa kısa
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Samsun'dan kısa kısa - Haber
Dünya Kadınlar Günü, Türkiye, Güncel

Samsun'dan kısa kısa

Kavaklı tekvandocu Oktay Atalay, Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Para Türkiye Tekvando Şampiyonasında birinci oldu.

11.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:09
Samsun'dan kısa kısa

Kavaklı tekvandocu Oktay Atalay, Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Para Türkiye Tekvando Şampiyonasında birinci oldu.

Ankara İsmet Iraz Spor Salonu'nda 9-10 Mart tarihinde gerçekleştirilen müsabakalarda Kavak İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tekvandocusu Oktay Atalay, 75 kilogramda altın madalyanın sahibi oldu.

Tekvando antrenörü Nazım Demirci, Oktay Atalay'ın 30 Mart-1 Nisan tarihlerinde Hırvatistan'da yapılacak Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceğini söyledi.

Ladik'te Özel'den Kadınlar Günü ziyaretleri

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.


İlçedeki tekstil atölyelerini ziyaret eden Özel, çalışan kadınların günlerini kutlayıp şal ve çiçek verdi.

Daha sonra Kemal Kaplan Huzurevi'ne giden Özel, kadın çalışanların ve burada kalan yaşlı kadınların Kadınlar Günü'nü kutlayıp onlarla sohbet etti.

Özel, hayata emekleriyle anlam katan kadınları unutmadıklarını göstermek adına ziyaretler gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Başta şehit, gazi anneleri ve eşleri olmak üzere toplumun yapı taşını oluşturan, ailenin temel unsuru, şefkatin ve sevginin simgesi olan tüm kadınlarımızın bu özel gününü kutluyorum." dedi.

Ziyaretlere AK Parti Ladik Kadın Kolları Başkanı Ayşe Düzgün de katıldı.

Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi'nde koronavirüse karşı temizlik

Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Müdürü Cumhur Tosun, koronavirüs tehdidine karşı tedbir alındığını bildirdi.

Tosun, koronavirüse önlem olarak özel dezenfektan ürünlerin kullanıldığını, elle temas edilen tüm alanların temizlendiğini söyledi.

Öğrencilere daha sağlıklı ve hijyenik eğitim ortamı sunmayı amaçladıklarını vurgulayan Tosun, "Okulumuzda hiçbir öğrencimizin olumsuz etkilenmemesi için gereken tüm tedbirleri aldık. Bununla ilgili olarak öğrencilerimize bilgi verdik. Yapmaları gerekeni anlattık. Okulumuzun kalorifer radyatörlerini, merdiven korkuluklarını, kapıların madeni kollarını ve okulumuzun iç kısmını, öğrenci pansiyonlarını özel dezenfektan ürünleri kullanarak temizledik." diye konuştu.

Havza Müftülüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü konferansı


Havza Müftülüğünce, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Üretim ve Tüketim Ekseninde Kadın" konferansı düzenlendi.


Havza Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak İl Müftü Yardımcısı Özlem Kalyoncu Şirin katıldı.


Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İlçe Müftüsü Mehmet Nurlu, İslam toplumunda kadının yeri ve önemi hakkında bilgi verdi.


Nurlu, İslam dininin kadına ayrı bir önem verdiğine işaret ederek, "Dinimizde, 'Cennet annelerin ayaklarının altındadır.' diye buyrulmuştur. Bu, dinimizin kadına göstermiş olduğu değerin en büyük göstergesidir. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım." dedi.

Kalyoncu da konferansta, kadınların aile ve toplumdaki yeri, bütçeye katkıları ve üretimdeki kadın ile ilgili bilgi verdi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Umre dönüşü karantinaya alınan 3 kişinin ilk test sonuçları açıklandı Haber
Umre dönüşü karantinaya alınan 3 kişinin ilk test sonuçları açıklandı
Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili umut veren yeni açıklama Haber
Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili umut veren yeni açıklama
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada Haber
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada
3 bakan korona zirvesi sonrası kamera karşısında! İşte alınan önlemler Haber
3 bakan korona zirvesi sonrası kamera karşısında! İşte alınan önlemler
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haber
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum
Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum
'Endişeliyim' diyen Müge Anlı'dan koronavirüs çağrısı: Okullar tatil edilsin
"Endişeliyim" diyen Müge Anlı'dan koronavirüs çağrısı: Okullar tatil edilsin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Çin, Pekin'e yurt dışından gelen tüm yolcuları 14 gün boyunca karantinaya alacak
Çin, Pekin'e yurt dışından gelen tüm yolcuları 14 gün boyunca karantinaya alacak
İspanya'da futbola koronavirüs engeli
İspanya'da futbola koronavirüs engeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Galatasaray - Beşiktaş derbisini, Abdulkadir Bitigen yönetecek
Galatasaray - Beşiktaş derbisini, Abdulkadir Bitigen yönetecek
Arabanın ön camına saplanan 50 santimlik metal levha, sürücüyü korkuttu
Arabanın ön camına saplanan 50 santimlik metal levha, sürücüyü korkuttu
PSV, gelecek sezondan itibaren Roger Schmidt'e emanet
PSV, gelecek sezondan itibaren Roger Schmidt'e emanet
İran'da 'Alkol koronavirüse iyi geliyor' söylentisi 67 can aldı
İran'da "Alkol koronavirüse iyi geliyor" söylentisi 67 can aldı
Son Dakika: DEVA Partisi'nin açılışında konuşan Babacan: Türkiye için atılım zamanı geldi
Son Dakika: DEVA Partisi'nin açılışında konuşan Babacan: Türkiye için atılım zamanı geldi
Uzman açıkladı: Hamile annelerde koronavirüs bebeğe geçmiyor
Uzman açıkladı: Hamile annelerde koronavirüs bebeğe geçmiyor
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok
Arhavispor Başkanı Yücel Satıral, futbolcu maaşları için evini satıp kredi çekti
Arhavispor Başkanı Yücel Satıral, futbolcu maaşları için evini satıp kredi çekti
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Liglerin ertelenmesi ya da seyircisiz oynanması, şu an için söz konusu değil
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Liglerin ertelenmesi ya da seyircisiz oynanması,...
Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmak için teklif yaptı
Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmak için teklif yaptı
Lucescu'dan Fenerbahçe açıklaması: Bu dönemde teklif almadım
Lucescu'dan Fenerbahçe açıklaması: Bu dönemde teklif almadım
Galatasaray'da teknik heyet, futbolcuları koronavirüse karşı uyardı
Galatasaray'da teknik heyet, futbolcuları koronavirüse karşı uyardı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, mülteciler konusunda AB'ye adım atma çağrısında bulundu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, mülteciler konusunda AB'ye adım atma çağrısında bulundu
Mesut Bakkal şikeyi itiraf etti: Beşiktaş maçı sonrası Galatasaray'dan 2'şer milyon aldık
Mesut Bakkal şikeyi itiraf etti: Beşiktaş maçı sonrası Galatasaray'dan 2'şer milyon aldık
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Engin Özkoç James Jeffrey Süleyman Soylu
Magazin Sinan Akçıl Dilek Yaman Muhterem Nur Recep Tayyip Erdoğan
Spor Podolski Fatih Terim Berkay Şahin Hikmet Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Futbol Beşiktaş Futbolcu Koronavirüs
Şu an buradasınız: Samsun'dan kısa kısa - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 17:34:24. #1.14#