Samsun'dan kısa kısa

21.02.2020 13:32 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:32

Ege Üniversitesinde 5 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Bafra'da anıldı.

Bafra Ülkü Ocaklarınca düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

Bafra Ülkü Ocakları Başkanı Kemal Şahin, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu öldürenlerin kendilerini daha çok birleştirdiğini belirterek, "Allah'ın izniyle Fırat'ın düştüğü yerden yüzlerce, binlerce, milyonlarca Fırat yetişir. Bugün Türkiye'nin her ilinde, her mezrasında ülkücüler var. Var olmaya devam edecektir." dedi.

Programa MHP İlçe Başkanı Barbaros Turna, TÜRKAV Bafra Şube Başkanı Sami Keskin, eski MHP İlçe Başkanı Abdurrahman Çamaş da katıldı.

Liselerarası İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması

Alaçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma etkinlikleri kapsamında lise öğrencileri arasında İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

Yarışmada Alaçam İmam Hatip Lisesi öğrencisi Elif Rana Kaya birinci, Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi öğrencisi Esma Betül Kaya ile Şehit Erdal Bolat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Salih Çolakoğlu ikinci, Anadolu Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencisi Kader Çavuş da üçüncü oldu.



Elif Rana Kaya, Samsun'da düzenlenecek il birinciliği yarışmasında Alaçam'ı temsil edecek.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri, 12 Mart'ta verilecek.

Kaynak: AA