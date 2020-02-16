Samsun'dan kısa kısa
Canik Belediye Başkan İbrahim Sandıkçı esnafları ziyaret ederek, ilçede yapılan çalışmaları anlattı.
Canik Belediye Başkan İbrahim Sandıkçı esnafları ziyaret ederek, ilçede yapılan çalışmaları anlattı.
Sandıkçı, Mekke Caddesi'ndeki esnafları ziyaret ederek onlarla sohbet etti.
İlçenin kalkınması ve refahı için esnafları önemsediklerini vurgulayan Sandıkçı, "Esnaf kardeşlerimizin yanında olmaya onlara destek vermeye devam edeceğiz." dedi.
Sandıkçı, yürüttükleri projeler hakkında da bilgi verdi.
Bölgesel Amatör Lig
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup lideri Çarşambaspor, 1926 Bulancakspor'u 4-0 yendi.
Çarşamba Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Çarşambaspor'un gollerini Muhammed, Eray, Kemal Sabri ve Tugay attı.
Karşılaşmayı AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden tribünden takip etti.