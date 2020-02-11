Samsun'dan kısa kısa

11.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:30

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Her Yerde Kitap, Her Yere Kitap" etkinliği projesine destek verdiğini bildirdi.

Özel, Ladik 100.Yıl Ortaokulu Müdürü Zafer Demirtaş'a kitapları teslim ederek, projeye gerekli önemin verilmesini ve herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Kitap okumanın yaşam içinde kazanılması gereken en önemli alışkanlıklardan biri olduğunu vurgulayan Özel, "Kitap okumanın çocuklara, hatta yetişkinlere kazandırdığı faydalar saymakla bitmez. Bu alışkanlık ne kadar erken kazanılırsa kalıcılığı da o kadar fazla olacaktır. Kitap sevgisini aşılamak, okuma alışkanlığını kazandırmak için önemli projeleri hayata geçiren İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum." dedi.

Özel'den AK Parti ilçe başkanlarına ziyaret

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, AK Parti İlkadım İlçe Başkanlığına getirilen Dursun Mücahit Erbin ile Atakum İlçe Başkanı Abdulkadir Köstekçi'yi ziyaret etti.

Özel, ziyaretlerinde Erbin ile Köstekçi'ye hayırlı olsun dileğinde bulunarak, olumlu hizmetlerde bulunacaklarına inandığını söyledi.

Erbin ve Köstekçi de ziyaret dolayısıyla Özel'e teşekkür etti.

Ziyaretlerde Belediye Meclis Üyeleri Celal Tuzcu ve Mevlüt Berçin de bulundu.

Havza'da imalathaneler denetlendi

Havza Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından gıda imalathanelerine yönelik denetim yapıldı.

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede pasta, börek, yufka ve bazlama imal eden 10 iş yerini denetledi.



Denetimlerde, kullanılan malzemelerin temizliği, genel hijyen koşulları ile bulundurulması gereken evraklar incelendi.

Havza Milli Eğitim Müdürü Sağlam'dan kampanyaya davet

Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşları "Samsun Okuma Vakti Projesi" kapsamında başlatılan "Kitap toplama kampanyası"na destek olmaya çağırdı.

Sağlam, yaptığı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ve kitap okuma konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan "Samsun Okuma Vakti Projesi'nin Havza'da bugüne kadar başarıyla uygulandığını söyledi.

İlçede kitap okuma alışkanlığında ciddi manada yükselme görüldüğünü dile getiren Sağlam, "Şimdi de Samsun Okuma Vakti Kütüphanesi oluşturmak adına kitap toplama kampanyası başladı. Kampanyaya katılmak isteyen kurum ve kuruluşların topladığı kitapları kurumumuz personeline 21 Şubat Cuma gününe kadar teslim etmeleri gerekmekte. Vatandaşlarımız da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve okullarımıza kitap bağışlarını teslim edebilir." diye konuştu.

Sağlam, "Her yere kitap, her yerde kitap" sloganıyla yürütülen kampanyada hedefin 1 milyon kitap bağışına ulaşmak olduğunu anlatarak, "Toplanan kitaplar ile il merkezimizde Samsun Okuma Vakti Kütüphanesi ile ilçelerde 100 gezici kütüphane oluşturulacak." ifadesini kullandı.

Ladik HEM'den usta öğreticilik oryantasyon kursu

Ladik Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğünce usta öğreticiliği oryantasyon kursu açılacağı bildirildi.

Ladik HEM Müdürü Nevzat Ayyıldız, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün talimatı kapsamında açılması planlanan usta öğreticilik oryantasyon kursuna katılmayan öğretmen ve usta öğreticilere Halk Eğitimi Merkezlerinde açılacak kurslarda eğitici olarak görev verilemeyeceğini söyledi.

Kursun 15-16 Şubat tarihlerinde verileceğini aktaran Ayyıldız, kurslara katılmak isteyenlerin 13 Şubat mesai bitimine kadar başvuruda bulunması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA