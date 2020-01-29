Samsun'dan kısa kısa

29.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:10

Havza'da Türk Kızılayı tarafından düzenlenen kampanyada 97 ünite kan bağışı alındı.

"Güvenli Kan Temini Projesi" kapsamında Havza'da kan bağışı otobüsü ile kan bağışları kabul edildi.

Mehmetçik Meydanı'nda konuşlandırılan kan bağışı otobüsünde iki gün boyunca 97 ünite kan bağışı toplandı.

Kan bağışında bulunanlara Kızılay sodası ve tatlı ikramında bulunuldu.

Sağlam'dan Havza'ya ziyaret

Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Havza'yı ziyaret etti.

Sağlam ve beraberindekiler ilçede bazı tarımsal sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile bir araya geldi.

Ilıca Mahallesi'nde özel bir tesiste düzenlenen toplantıda, Sağlam'a, Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç ve Kırmız Et Üreticiler Birliği Başkanı Kenan Pala tarafında ilçe tarım sektörünün sorunlar, tarımsal faaliyetlerinin geliştirilmesi için yapılması gerekenler ve uyulabilecek projeler hakkında bilgi verdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, ziyaretin ilçe ziyaretleri kapsamında düzenlendiğini belirterek, "Hayvancılığın en büyük girdisi yem maliyeti. Kaba yem maliyetlerini aşağıya çektiğimizde girdi fiyatları düşecek. Besicilerimiz kazanacak. Bölgemiz için neler yapabileceğimize birlikte karar vereceğiz. STK'larımız ve ziraat odalarımız ile birlikte çalışacağız. İstişare ile ilimiz ve ilçelerimiz için çalışacağız." dedi.

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç ise ilçe tarımını geliştirmek üzere her türlü işbirliğine açık olduklarını vurguladı.

Sağlam'a ziyaretinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü şube müdürleri eşlik etti.

Kaynak: AA