Samsun'dan kısa kısa

15.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:20

Ladik Kaymakamı Sedat Sezik ile Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, 7 kardeşten 5'inin engelli olduğu Şimşek ailesini ziyaret etti.

Sezik ve Özel, ziyarette Aslan Şimşek ve ailesiyle sohbet edip sorun ve taleplerini dinledi.

Herkesin bir engelli adayı olduğuna işaret eden Sezik, "Devletimiz, gazi ve şehit ailesi gibi sizleri de önemsiyor, değer veriyor. Bizler de devletimiz adına sizlerin talep ve sorunlarınızı değerlendirmek üzere ziyaretinize geldik. İstediğiniz zaman kapıma gelebilir, telefonla beni ve tüm kamu kuruluşlarını arayabilirsiniz." dedi.

Özel de her zaman engellilerin yanında olduklarını belirterek, "Engelli vatandaşlarımızın sorunları bizim sorunlarımızdır. Belediye olarak imkanlarımız dahilinde engelli vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Allah'ın bize verdiği en güzel emanetlere her daim sahip çıkmalı ve destek olmalıyız." diye konuştu.

Ziyarette Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Seyit Ahmet Tablacı, Kemal Kaplan Huzurevi Müdür Vekili Hasan Kalın, Milli Emlak Şefi Niyazi Kahvecioğlu ve Ladik Engelliler Derneği Başkanı Seyid Ahmet Ayan da bulundu.

Demir'den erozyonla mücadele uyarısı

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, ağaçlandırma ve dolayısıyla erozyon kontrolü çalışmasıyla sel riskinin azalacağını söyledi.

Demir, AA muhabirine, erozyonla mücadelede en etkin yöntemlerden birinin ağaçlandırma olduğunu belirtti.

Özellikle dere ve göl kenarlarının ağaçlandırılması gerektiğini dile getiren Demir, "Ağaçlandırma ve dolayısıyla erozyon kontrolü çalışmasıyla sel riski azalacaktır. Her yıl milyonlarca organik verimli toprak, sel sularıyla heba oluyor. Özellikle bu yerlere dikilecek söğüt veya kavak ağaçları, sel akışını çiftçi vatandaşımız lehine çevirecek." dedi.

Demir, çiftçiler tarafından dere ve göl kenarlarına dikilen ağaçların yerin durumuna göre 15 yılda gelişerek kereste veya odun olarak kullanılacağını, aile ekonomisine da katkı sağlanabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA