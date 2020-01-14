Samsun'dan kısa kısa

14.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:24

Kavak'ta Yaşar Doğu İlkokulu ile Halk Eğitimi Merkezi (HEM) iş birliğinde koro ve müzik kursu açıldı.

Yaşar Doğu İlkokulu Müdürü Hacı Aydın, kursta eğitmen olarak Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi müzik öğretmeni Anıl Somuncu'nun görevlendirildiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının tasarım beceri atölyeleri kapsamında açılan müzik ve koro kursuna ikinci sınıf öğrencilerinden 50 kişinin katıldığını belirten Aydın, yıl sonunda öğrencilerin halka yönelik konser vereceğini kaydetti.

Somuncu ise kursta müzik aletlerinin çalınmasının yanı sıra ses ve nefes kullanımı tekniklerinin kazanılması, birlikte söyleme tekniğinin geliştirilmesine, notaların öğrenilmesi ve ritmik çalışma üzerinde durduklarını anlattı.

Ladik Belediyesi ile Medicana arasında protokol



Ladik Belediyesi ile Medicana İnternational Samsun Hastanesi arasında protokol gerçekleştirildi.

Protokol, Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel ile Medicana International Samsun Hastanesi Güner Armutlu, Kurumsal Pazarlama Uzmanı Pirsu Düzgün ve Pazarlama Müdürü Cihan Başaoğlu arasında imzalandı.

Özel, belediye çalışanlarının ve meclis üyeleri ile birinci derecede yakınlarının indirimli sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak amacıyla Medicana International ile kurumsal sağlık sözleşmesi yaptıklarını söyledi.

Personelin çalışma verimi ve kalitesini artırmanın kendileri için önem taşıdığını dile getiren Özel, "Değerli personelime ve meclis üyelerimize tüm muayene, teşhis, tedavi, ameliyatlar ve her türlü yatarak tedaviler için uygulanan fiyatlar üzerinden yüzde 20 indirim uygulanacak. İmzalanan sözleşmenin her iki kurum adına da hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Ladik Kaymakamı Sezik'ten iadeiziyaret

Ladik Kaymakamı Sedat Sezik, Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay'a iadeiziyarette bulundu.



Sezik, kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Şenay'a teşekkür etti.

Şenay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette Ladik ve Kavak ilçelerindeki genel asayiş durumu ile genel iş yürütümü hakkında görüş alışverişinde de bulunuldu.

Kaynak: AA