Samsun'dan kısa kısa

21.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:06

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, koyunculuk işletmesinin karlılığı ve geleceği için kuzuların önemli olduğunu söyledi.

Demir, AA muhabirine, kuzuların normal büyümesi ve sağlıklı olması için doğum ağırlığının 4-5 civarında olması gerektiğini belirtti.

Hayvana gebeliğinin son haftalarında iyi bakım ve beslenme uygulanması gerektiğini vurgulayan Demir, "İyi bakım ve besleme uygulanan koyunlardan doğan normal canlı ağırlıktaki kuzular dayanıklı olur ve yüksek canlı ağırlık kazanır. Anası sütsüz veya ölmüş olan kuzular, kuzusu ölmüş veya fazla sütlü koyunlara emdirilerek onlara alıştırılmalıdır." dedi.

Yeni doğan kuzuların enfeksiyon hastalıklarına karşı kolayca yenilebileceğine işaret eden Demir, "Haliyle bu dönemde kuzular erişkinlere göre solunum sistemi hastalıkları, şiddetli ishal ve diğer hastalıklara karşı son derece duyarlıdır. Bu nedenle kuzunun geleceğini çeşitli hastalıklara karşı garanti altına almak için ağız sütünün mutlaka içirilmesi gerekmektedir." diye konuştu.

Demir, kuzuların doğumlarından itibaren en az 1 aya kadar çok iyi takip edilmesi gerektiğini, aksi takdirde ekonomik kayıp meydana geleceğini kaydetti.

Bafra'nın iki takımı yarınki maçta karşı karşıya gelecek

Samsun Süper Amatör Lig 11. haftasında yarın karşılaşacak 1930 Bafraspor ile Hacınabispor kulüplerinin yöneticileri, Bafra Belediyesince Alpaslan Türkeş Parkı Sosyal Tesislerinde düzenlenen kahvaltıda bir araya getirildi.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra'nın iki özel takımının maçta kendilerine yakışan şekilde davranacaklarına inandığını söyledi.

Antrenörler ve futbolcuların alttan gelen futbolculara örnek oldukları, futbolun faydalarını, iyi yönlerini, gösterdikleri müddetçe her zaman spora destek vereceklerini dile getiren Kılıç, "Biz gönülden şunu istiyoruz. İki takım kendi arasında maç yaparken ya da normal zamanlarda bile en ufak bir sürtüşmeye gitmeden iyi oynayanın kazanmasını kabul ederek tebrik etmesi gerek. Sadece bir üst lige çıkmak değil, kaliteyi de aynı oranda yukarı çıkarmak da önemlidir. İki takıma da başarılar diliyorum." dedi.

İl Hakem Kurulu Başkanı Helim Balakçı da bu maça dördüncü hakem de tayin ettiklerini belirterek, "Bu maçı bölge olarak çok önemsiyoruz. Umarım lig sonunda bu iki kulübümüz de BAL'a çıkarak bizleri mutlu eder." diye konuştu.



Programa kulüp yöneticileri ve futbolcuların yanı sıra Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar, CHP Meclis Üyesi Erhan Akbulut, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz, CHP İlçe Başkanı Vahit Perçin, MHP ilçe Başkanı Barboros Turna, İYİ Parti İlçe Başkanı Aydoğan Yılmaz, Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Öcal, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Bilal Arslan ile futbolcular ve kulüp yöneticileri katıldı.

Hacınabispor ile 1930 Bafraspor arasındaki maç, Yeni Şehir Stadı'nda yarın saat 14.00'te başlayacak.

Kaynak: AA