Samsun'dan kısa kısa

19.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:58

Kavak ilçesinde din görevlilerine yönelik, Doğal Afetler ve Doğal Afetlerden Korunma Teknikleri Semineri düzenlendi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Merkez Yörgüç Paşa Camisi'nde gerçekleştirilen seminerde İl Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Teknisyeni Efkan Hazırdan, doğal afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkati çekti.

Hazırdan, afet, afet türleri, afet öncesi, sırası ve sonrasında neler yapılabileceğini, doğru davranışlar ile afet çantasının önemi, içinde neler olması gerektiğini, e-devlet üzerinden toplanma bölgelerinin öğrenilebileceğini anlattı.

Hazırdan, din görevlilerinden de görevli oldukları mahallelerde vatandaşları bilgilendirmelerini istedi.

Kavak'ta kaz pazarı kuruldu

Kavak'ta yaklaşan yılbaşı dolayısıyla kaz pazarı kuruldu.

19 Mayıs Mahallesi'ndeki Astronot Parkı'nda kurulan pazarda kesilmiş ve yolunmuş besili kazlar satışa sunuldu.

Kavak Pazarcılar Derneği Başkanı Erdal Şahin, 180 liradan alıcı bulan kazların fiyatının arz talebe göre değiştiğini söyledi.

Pazardaki satıcılardan Muharrem Gadiş ise geçen yıllara göre kaz fiyatlarında önemli bir değişiklik bulunmadığını dile getirerek, "10 yıldan fazla kış mevsiminde kaz toplayıp satışını yapıyorum. Yılbaşı döneminde alıcı fazla olduğundan fiyatlarda artış oluyor. Yılbaşı sonrası fiyatlar düşebilir." dedi.

Her tirit sezonunda yaklaşık 4 bin kaz satışı yapıldığını bildiren Gadiş, kaz pazarının 1 Mart'ta kapanacağını kaydetti.

Almanya'da gördü Havza'da yaptı

Uzun yıllar Almanya'da çalışan Muzaffer Tekin, burada gördüğü taş taşıma aracının benzerini yaparak kullanıma sundu.

Havza Belediyesinde yol kaldırım şefi olarak görev yapan Tekin, kendi imkanlarıyla parke taşı taşımak için kullanılan aracın benzerini yaparak hem zamandan hem de maddi kaynaklardan tasarruf edilmesini sağladı.

Tekin, AA muhabirine, uzun yıllar Almanya'da çalıştıktan sonra 2004 yılında Havza'ya döndüğünü söyledi.

İşçiliğin kalitesini yükseltmek ve insan gücünü azaltmak amacıyla bir araç yaptığını anlatan Tekin, "Önceden arkadaşlarımız bu işi yaparken taşı elde veya el arabası ile taşıyorlardı. Bu araç ile bir seferde 80 parke taşı paletten alınarak taşınabiliyor. Parke taşları aynı zamanda deforme olmuyor." diye konuştu.

Tekin, yaptığı aracı Almanya'dan Türkiye'ye yaklaşık 5 bin liraya getirilebileceğini belirterek, "Bu aracı yaklaşık bin 500 liraya mal ettik. Hem işçilikte kalite yükseldi hem de 6 işçi ile yapılan işi 3 işçi ile yapabiliyoruz. Ustalarımız, aracın performansından memnun olduklarını belirtiyor." ifadesini kullandı.

Aslankaya'dan "Düve Alım Destekleme Başvuru" uyarısı

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, hayvan yetiştiricilerine "Düve Alım Destekleme Başvurusu" konusunda uyarıda bulundu.

Aslankaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, damızlık düve ve 8-15 aylık damızlık boş dişi sığır ve manda alımında yüzde 40 hibe desteği 2019 yılı başvurusunun 14 Ocak 2020'de sona ereceğini bildirdi.

Desteklemeden kapasitesini 10 başa tamamlayan işletmelerin yararlanabileceğini aktaran Aslankaya, "Yeni hayvancılık yapmak isteyenler için önemli bir girişim desteği olacak. Tarım ve Orman Bakanlığımızca sağlanan imkanlardan yararlanabilmek için kurallara uyulmalı ve süresi içinde başvuruda bulunulmalı." dedi.

Aslankaya, konu hakkında detaylı bilgi almak isteyenlerin il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvurabileceğini kaydetti.

Havza'da "Yedi Bölge Yerli Ürünler Pazarı" kuruldu



Havza 100. Yıl İlkokulunda Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri kapsamında, "Yedi Bölge Yerli Ürünler Pazarı" oluşturuldu.

Okul bahçesinde Okul Aile Birliği ve velilerin iş birliği ile geliri okula bağışlanacak olan "Yedi Bölge Yerli Ürünler Pazarı" açıldı.



Okul Aile Birliği Başkanı Hami Can, pazara emeği geçen öğretmen ve velilere teşekkür ederek, "Okulumuz yararına açtığımız pazar yoğun ilgi gördü. Velilerimiz ve ziyaretçilerimiz bu ürünleri alarak hem sağlıklı beslenecek hem de okulumuza katkıda bulunmuş oldular." değerlendirmesinde bulundu.

Okul müdürü Hakan Aydın ise pazarın kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Özdemir'e ziyaret

Eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Başkanlık makamındaki ziyarette Özdemir, çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Zihni beye hizmetlerinden ve katkılarından ötürü teşekkür ederim. Kendisi tecrübe ve bilgi birikimi ile her zaman kapısını çalacağımız büyüğümüz." dedi.

Şahin de çalışmalarında Özdemir'e destek olmanın kendilerine onur vereceğini kaydetti.

Ziyarete Gönül Köprüsü Dergisi Genel Yayın Koordinatörü Bilal Mürtezaoğlu da katıldı.

Kaynak: AA