Samsun'dan kısa kısa

13.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:54

Kavak Gençlik Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Merkezim Her Yerde Projesi" kapsamında Kavak İmam Hatip Ortaokuluna ziyaret düzenledi.

Kavak Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hizmetlerini gençlik merkezine gelemeyen gençlerin ayağına götürdüklerini söyledi.

Gençlik merkezi çalışanları ve gönüllü gençlerle Kavak İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ettiklerini anlatan Altıngöz, "Gençlik merkezimizde gençlere yönelik sosyal ve sportif faaliyetlerde bulunuyoruz. Çeşitli sebeplerle merkezimize gelip hizmetlerden yararlanamayanlara da "Siz bize gelemezseniz biz sizin ayağınıza geliriz' dedik. Okul bahçesinde gençlerimize yönelik sosyal ve sportif faaliyetlerinde bulunduk. Bir günlük de olsa gençlerimizin hoşça vakit geçirmesini sağladık." dedi.

Altıngöz, özellikle köy okullarında proje kapsamında etkinlik düzenleyeceklerini kaydetti.

Havza Muhtarları Derneği İstişare Toplantısı

Havza Muhtarları Derneği aralık ayı istişare toplantısı gerçekleştirildi.



Dernek Başkanı Ahmet Çavdar başkanlığında dernek lokalinde düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.



Toplantıya katılan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, muhtarlara çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynaklarını doğru kullanarak insanlara en fazla hizmeti ulaştırmayı amaçladıklarını vurgulayan Özdemir, "Bunun için muhtarlarımızın katkıları bizler için çok önemli. Halkımıza en iyi, en kaliteli hizmeti en hızlı şekilde götürmenin gayretindeyiz. Bunun için Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli olarak çalışmaktayız." diye konuştu.

Gelecek yıl için planlamalarını yaptıklarını dile getiren Özdemir, "Samsun Büyükşehir Belediyemizin ilgili daireleri de 2020 planlamalarını yaptı. Herkesin ve her mahallenin kendine göre bir önceliği var. Bizler planlamamızı yaparken ilçemizin önceliklerini dikkate aldık. Hem Büyükşehir Belediyemiz hem de Havza Belediyemiz olarak çalışmalarda birbirimize destek vererek halkımıza hizmet edeceğiz." ifadesini kullandı.

Çavdar ise toplantılarla dernek üyesi muhtarların bir araya gelme şansı bulduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki hafta Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın mütevelli heyeti seçimi var. Burada özveri ve hakkaniyet ile görev yapacak iki muhtarımızı belirleyeceğiz. Aday olacak arkadaşların bunları göz önünde bulundurması gerekmekte. Salı günü toprağa verdiğimiz şehit Uzman Çavuş Kemal Sayar kardeşimize ve tüm şehitlerimize de bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."

Toplantıya AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan da katıldı.

Ayçiçeği üreticilerine destekleme uyarısı



Havza Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Mehmet Tural, desteklemeden faydalanmak isteyen ayçiçeği üreticilerine belgelerini teslim etmeleri uyarısında bulundu.

Tural, yaptığı açıklamada, desteklemeden faydalanmak isteyen kooperatif üyesi ve diğer ayçiçeği üreticilerinin ayçiçeklerine ait müstahsil makbuzu veya faturalarını teslim sürecinin 16 Aralık Pazartesi günü başlayacağına dikkati çekerek, "Üreticilerimiz gelecek yıl mart ayı sonuna kadar sattıkları ürünlerine ait belgeleri Havza İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Evrakların tesliminden sonra ayçiçeği destekleme primi hesaplara yatacaktır." dedi.

Ayçiçeğinde devlet desteğinin ton başına 400 lira olduğunu hatırlatan Tural, ayçiçeği ekicisi çiftçilerin mağdur duruma düşmemek ve desteklemelerden faydalanmak için makbuz veya faturalarını İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etmelerinin önem taşıdığını vurguladı.

Kaymakam Şenay'dan HEM Müdürü Ersoy'a ziyaret

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Zekeriya Ersoy'u ziyaret etti.

Ziyarette Şenay, Ersoy'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Şenay, halk eğitimi merkezlerinin üretici bireyler yetiştirilmesindeki önemine dikkati çekti.

Halk eğitim merkezi olarak ana amaç ve görevlerinden birinin vatandaşların üretici ve meslek sahibi fertler olarak yetişmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Şenay, "Bu şekilde yetişen kursiyerlerimiz kurs bitiminde iş bulabilme imkanına kavuşabilmeli, aynı zamanda da üreteceği ürünlerin paraya çevrilmesi ile aile bütçesine katkı sağlayabilmeli." ifadesini kullandı.

Şenay, daha sonra atık malzemelerden yapılan ev dekorasyon kursunu ziyaret ederek, eğitmen Gülcan Aslan'dan bilgi aldı.

Kıbrıs Barış Harekatı gazileri madalyalarını aldı

Kıbrıs Barış Harekatı gazileri, madalya ve beratlarını aldı.

Yakakent Kaymakamlığı tarafından İlçe Jandarma Komutanlığı konferans salonunda düzenlenen törende Kıbrıs Barış Harekatında gazi olan 2 kişiye madalyaları verildi.

Emekli gazi deniz Astsubay Başçavuş Kubilay Cirit, harekatta görev yapmış bir asker olarak bu madalyayı almanın kendilerini onurlandırdığını ifade etti.

Programa Yakakent Kaymakamı Fatih Eroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Gürkan Demir ve İlçe Emniyet Amiri Dursun Çiçek de katıldı.

Kaynak: AA