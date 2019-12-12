Samsun'dan kısa kısa

12.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:50

Bafra'da öğrenci servisleri denetlendi.

Bafra Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri, Köprübaşı mevkisinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenci servislerini denetledi.

Denetimlerde evrak eksikliği bulunan, öğrenci harici yolcu taşıyan araçlara cezai işlem uygulandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, denetimlerin devam edeceğini, öğrencilerin güvenli şekilde taşınmalarının amaçlandığını söyledi.

Kavak'ta SYDV'de üye seçimi

Kavak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyetine muhtardan üye seçimi yapıldı.

Kavak Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam İbrahim Engin Şenay, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Recep Güney ile muhtarlar katıldı.

İlçe genelindeki 64 muhtara iki aday için oy kullanabilme hakkı tanınan ve gizli yapılan seçimde 61 oy alan Kaya Köyü Mahallesi Muhtarı Mehmet Güngör ve 36 oy alan Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hamit Yerişkin, 2020 yılı için Kavak SYDV Mütevelli Heyetine seçildi.

Havza protokolü öğrencilerle kitap okudu

Havza Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Öğrencilerle Okuyoruz 2" Projesi kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Mehmet Öngel İlkokulu ve 25 Mayıs Ortaokulunda 475 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte Kaymakam Metin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Havza Müftüsü Mehmet Nurlu ve okul müdürleri, öğrencilerle kitap okudu.

Yılmaz, Türkiye'de kitap okuma oranının düşük olduğunu, bunun artırılması gerektiğini söyledi.

Toplumun her kesiminin etkinliğe sahip çıkmasını isteyen Yılmaz, "Nasıl ki her evde yemek vakti var, bir de kitap okuma vakti olsun. Çocukların alışkanlık haline getirmesi için ebeveynlerin de evde kitap okuması lazım." dedi.

Sağlam da eğitim öğretim yılının başladığı günden itibaren tüm okullarda günde bir saat okuma etkinliği düzenlendiğini, uygulamanın yıl boyunca devam edeceğini anlattı.



Nurlu ise İslam'ın ilk emrinin "Oku" olduğunu hatırlatarak, "Kendinizi iyi birer insan olarak yetiştirmeniz için okumanız gerekli." ifadesini kullandı.

Kavak'ta Uyuşturucu ile Mücadele Semineri

Kavak'ta yüksekokul öğrencilerine yönelik uyuşturucu ile mücadele ve alkol bağımlılığı semineri düzenlendi.

Kavak Halk Eğitimi Merkezince (HEM) Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen seminere

Konferansta psikolojik danışman ve rehber öğretmeni Naci Kaan Yıldırım, uyuşturucunun zararları ile ilgili bilgi verdi.

Yıldırım, uyuşturucunun kişinin özgürlüğünü kaybetmesine, kendisine güvenini zayıflatmasına, kendisini kontrol altında tutamamasına ve ideallerini kaybetmesine neden olduğunu vurguladı.

Kavak HEM Müdürü Zekeriya Ersoy da uyuşturucu ve alkol bağımlılığını içeren konferansların lise öğrencilerine ve vatandaşlara yönelik de düzenleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA