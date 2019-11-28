Samsun'dan kısa kısa

28.11.2019 16:04 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:10

Havza Milli Eğitim Müdürlüğünce lise öğrencilerine yönelik "Bilinçli Aile İdeal Gençlik" semineri düzenlendi.

"Eğitime değer katanlar" etkinlikleri kapsamında Havza Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak kişisel gelişim uzmanı ve yazar Sıtkı Aslanhan katıldı.

Senede yaklaşık 200-250 seminer verdiğini belirten Aslanhan, bunların büyük çoğunluğunun gençlere yönelik olduğunu söyledi.

Özellikle son yıllarda gençlerinin halini görünce karamsarlığa kapıldığı anlar olduğunu anlatan Aslanhan, "Ama elhamdülillah, sizler gibi büyüklerin karşısında nasıl duracağını, oturma kalkmasını bilen, örf adet ve geleneklerine bağlı gençleri gördükçe gelecek adına umutlanıyorum. İyi ki varsınız gençler. Bu duruşunuzu bozmayın." dedi.

Aslanhan'a konferansın ardından Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir tarafından çiçek verildi.

- Havza'da okuma etkinliği düzenlendi

Havza Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Öğrencilerle Okuyoruz 2 Projesi" kapsamında kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Karşıyaka İlkokulu ve Ortaokulu'nda 465 öğrencinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ile protokol üyeleri, okul müdürleri ve öğrenciler bir saat kitap okudu.



Öğrencilerle sohbet eden Özdemir, okumanın hayat boyu devam edecek bir süreç olduğunu söyledi.



Mezun olduğu okulda kitap okuma etkinliğine katılan Sağlam ise öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde bulunarak, "Bir zamanlar ben de sizler gibi bu okulda ve bu sıralarda oturdum. Hayallerinizde kurduğunuz mesleğe kavuşmanın anahtarı okumaktan geçmektedir. Bu nedenle kitap okumaya özen gösterin. Okuyan kişi he kişisel gelişiminde hem de eğitim hayatında sürekli başaran insandır." diye konuştu.

Ladik'te "Benim Mahallem Projesi"nin tanıtımı yapıldı

AKÇANSA Ladik Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından hayata geçirilen "Benim Mahallem Projesi"nin tanıtım ve eğitimi yapıldı.

Akpınar Fen Lisesi'nde eğitim müzesi gezisinin ardından proje kapsamında oluşturan Akçansa Eğitim Tırı'ndaki proje tanıtımına Ladik Kaymakamı Sedat Sezik, Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, daire amirleri ve AKSANÇA yetkilileri katıldı.

Özel, proje ile ergenlik çağındaki çocuklara eğitim verilerek çevreleriyle iletişimlerini geliştirmelerinin hedeflendiğini anlattı.

Uzman psikologların vereceği eğitimlerin ebeveynleri de kapsadığını dile getiren Özel, "Yani ailelerimiz, çocuklarını yetiştirirken zorlandıkları ve uzman görüşü alması gereken konulardaki sorularını psikologlarla paylaşarak, uzmanlardan yardım alıyorlar ve sorularının cevaplarını öğreniyorlar. Emeği geçen herkesi tebrik ederim. İlçe halkımızı uzmanlarla buluşturan AKÇANSA'ya da teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA