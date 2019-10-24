Samsun'dan kısa kısa

24.10.2019 12:06

Kavak'ta Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğünce bilgisayar işletmenliği kursu açıldı.

HEM Müdürü Zekeriya Ersoy, kurs eğitmeni olarak Sevda Gedikli'nin görevlendirildiği, bilgisayar işletmenliği kursunun Kavak Müftülüğü din görevlilerinden gelen talep üzerine açıldığını söyledi.

Bilgisayar işletmenliği kursuna 30 kursiyerin katıldığını belirten Ersoy, "80 saat süreli kurs 2 grup halinde olacak ve sabah grubu saat 09.00-12.00, diğer grup ise 13.00-16.00 arasında açık olacak. Kursta başarılı olanlara sertifika verilecek." dedi.

Kurs eğitmeni Gedikli ise kursiyerlerin kursa karşı yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.

Kütüphane Konuşmaları

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından başlatılan Kütüphane Konuşmaları söyleşileri Vezirköprü ilçesinde gerçekleştirildi.

Ondokuzmayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlik Vezirköprü Fazıl Ahmet Paşa Halk Kütüphanesi'nde yapıldı.

Samsun Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, Kütüphane Konuşmaları söyleşilerini her hafta dört ayrı noktada yürüttüklerini söyledi.

İpekdal, "Yazları turizm, kışları ise kültür etkinlikleri üzerinde çalışıyoruz. Vezirköprü ilçemiz de hem turizm anlamında hem de kültür anlamında en iyi ilçelerimizden biri. Kütüphaneler içinde ise tarihi ruhu çok yüksek binası ile en gözde kütüphanelerimizden biri. Samsun'un değerlerini, Samsun'un değerlileri ile buluşturuyoruz. dedi.

Prof. Dr. Yavuz Ünal "İnanç, Kültür ve Gelenek İlişkisi" konulu sunum yaptı.

Etkinliğe, Vezirköprü Belediye Başkan Yardımcısı Salih Sefacı, Vezirköprü İlçe Müftüsü Ali Erbaş, din görevlileri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Bafra'da İlçe Güvenlik Danışma Kurulu toplandı

Bafra ilçesinde İlçe Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı.

Öğretmenevi Konferans Salonu'ndaki toplantıya, Kaymakam Cevdet Ertürkmen, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Fatih Özer, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın, Bafra Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, rastgele havaya ateş açılmasına değinerek, "Hiçbir mermi havada kalmaz. Rastgele havaya sıkmış olduğunuz kurşun, düştüğü yerde sevdiklerinizin ölümüne ya da sakat kalmasına sebep oluyor." dedi.

Gökdoğan, 155 Polis İmdat ihbar hattının kullanılmasının öneminden söz ederek, "İhbar ettiğinizde hiçbir şekilde hiç kimse kimin ihbar ettiğini bilemez, vatandaşlarımızda hep şu yanılgı var, 'ben ihbar edersem beni bulurlar'. Hayır sizi ben dahil hiç kimse bulamaz çünkü ihbar eden kişilerin bilgileri tamamen saklı kalır." diye konuştu.

İlçedeki uyuşturucu olaylarında da düşüş yaşandığına işaret eden Gökdoğan, Bafra Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik ekibi oluşturulduğunu söyledi.

Toplantı konuşmaların ardından fikir alışverişi ile son buldu

Kaynak: AA