Samsun'dan kısa kısa

23.10.2019 14:52

Havza'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından okul sporları modülü tanıtımı yapıldı.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki toplantıya, Havza Bölge Koordinatör Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Havza, Kavak, Vezirköprü Asarcık ve Ladik Gençlik ve Spor İlçe Müdürleri, okul idarecileri ve beden eğitimi öğretmenleri katıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü İbrahim Irmak tarafından 2018-2019 faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Daha sonra ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Şefi Vural Bölükbaş tarafından 2019-2020 eğitim öğretim dönemi okul spor faaliyetlerinde kullanılacak spor bilgi sistemi kullanım tanıtımı gerçekleştirildi.

Edis'ten Özdemir'e ziyaret

Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Edis, ziyarette her iki ilçenin yakın ilişkiler içinde olduğunu belirtti.

Ortak hareket etmek için fikir alışverişini önemsediklerini söyleyen Edis, "Fırsat buldukça kendi aramızda istişare yapıyoruz. Bölgemizin kalkınması için yapılabilecek her türlü işbirliği içinde olacağız." diye konuştu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise birlikteliğin önemine işaret ederek, "Havza ve Vezirköprü birbirine yakın iki komşu ilçe. Bizlerin ayrımız, gayrımız yok. Yapmış olduğumuz bu değerlendirme toplantıları ile birbirimize yardım ve halkımıza hizmet konusundaki gereksinimleri ortaya koyuyor ve ortak çözümler buluyoruz." dedi.

Ziyarette Edis'e Vezirköprü Belediye Başkan Yardımcısı Salih Sefacı ve bazı Belediye Meclisi üyeleri eşlik etti.

Kaynak: AA