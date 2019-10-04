Samsun'dan kısa kısa

04.10.2019 17:10

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, bilinçli gübre kullanımı uyarısında bulundu.

Aslankaya, toprak analizi yaptırılmadan kullanılan gübrenin hem toprak yapısının bozulmasına ve hem de israfa neden olduğuna dikkati çekti.

Tarımda üretim maliyetini düşüren en önemli faktörlerden birisininde bilinçli gübre kullanımının olduğunu ifade eden Aslankaya, "Çiftçimiz, tarım arazisinin ihtiyaç duyduğu gübre cinsi ile birim alan başına ne miktarda kullanabileceği gübre miktarının analizini yaptırmalı. Biliyoruz ki toprak analizi ve bilinçli gübre kullanımı üretim maliyetini düşüren en önemli faktörlerden birisi. Uygun olmayan gübrenin kullanılması ise hem toprak yapısının bozulmasına ve hem de israfa neden oluyor." dedi.

Toprak analizinde kullanılacak numunenin hayvan yatağı, ağaç altı, tümsek ve çukur olmayan değişik yerlerden alınması gerektiğini belirten Aslankaya, çiftçilerin bu konuda Tarım ve Orman Müdürlükleri ile serbest ziraat mühendislerinden gereken bilgiyi almalarını önerdi.

Havza

Havza Muhtarları Derneği ekim ayı istişare toplantısı gerçekleştirildi.



Dernek Başkanı Ahmet Çavdar başkanlığında dernek lokalinde düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.



Toplantı öncesi bir konuşma yapan Çavdar, muhtarların mahallelerine gelen okul servislerinin ilgili kurallara uymaları konusunda hassas olmaları gerektiğini vurguladı.

Öğrenci servislerinde yaşanılan sorunların ilgili birimlere aktarılması gerektiğini ifade eden Çavdar, "Gördüğümüz kusurları ilgili birimlere iletmemiz geleceğimiz olan çocukların güvenliği için önemli." dedi.

Çavdar, ayrıca tarlaların ekim hazırlıklarının yapılacağına dikkati çekerek çiftçileri anız ve ayçiçeği sapı yakımı konusunda uyardı.

Konuşmanın ardından Türkiye İş Bankası sorumluları tarımsal müşterilerine yönelik ürünleri hakkında bilgiler verdi.



Ladik

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Özel, mesajında, İslam dininin yalnız insana değil, Allah'ın yaratmış olduğu tüm mahlukata merhamet ve sevgi ile muameleyi emrettiğini hatırlattı.

Merhamet duygusunun insani bir sorumluluk olduğunu ifade eden Özel, şunları kaydetti:

"Hayvan sevgisi, insandaki yardımlaşma, iyilikseverlik ve sevgi gibi duyguları geliştirir. Hayvanları sevenler insanları, tüm canlıları, dünyayı, kısacası yaşamayı severler. Merhamet medeniyetinin evlatları olarak, başta insanlar olmak üzere tüm mahlukata şefkat ve merhametle yaklaşmalı yaratılanı yaratandan dolayı sevmemiz gerektiği bilincini yaşatmalı ve gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Dünyamız tüm canlılar için yaratıldı. Bizlere düşen ve yakışan hayvanlara karşı sevgi ve şefkat duygularını canlı tutmak, onları korumak ve hayvan haklarına saygı duyulmasını sağlamak olmalıdır."

Bafra

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında yer alan Erkek ve Kadınlar Voleybol Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı.

19 Mayıs Spor Salonu'nda başlayan şampiyonaya, 20 takım ile yaklaşık 200 sporcu katılıyor.

Kadınlar voleybol şampiyonası yapılan 9 maçla başladı. Final mücadelesi ise 9 Ekim'de gerçekleşecek.

Şampiyonada erkekler Kayseri Özel Çocuklar Spor Kulübü birinci, Karaman Ermelek Rehabilitasyon Merkezi ikinci, Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü üçüncü oldu.

Müsabakalarda dereceye giren sporculara kupaları ve madalyaları 9 Ekim'de yapılacak madalya töreni ile verilecek.

Kaynak: AA