Samsun'dan kısa kısa

20.09.2019 12:14

Kavak Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ergin Taş, Kaymakam İbrahim Engin Şenay'ı ziyaret etti.

Taş, ziyaretinde çalışmaları hakkında Şenay'a bilgi verdi.

Ziyaretten ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şenay, Kavak ilçesinin tarım ve hayvancılık bakımından önemli potansiyele sahip olduğunu ancak bunun yeterince değerlendirilemediğini söyledi.

İlçede tarım ve hayvancılığın geliştirilmesinde gereken seviyeye ulaşamadığı kanaatinde olduğunu belirten Şenay, "Mahalle ziyaretlerimde arazilerin boş bırakıldığını görüyorum. Devlet, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesinde tüm imkanlarını kullanıyor. Vatandaşlarımızla zaman zaman toplantılar yaparak toprak tahlili, tohum gençleştirme, yerli sığır ırkının et ve süt verimi yüksek kültür sığır ırkına dönüştürülmesinin önemi hakkında bilgiler verilmesi yararlı olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Karbonmonoksit zehirlenmesi" uyarısı

Kavak İlçe Sağlık Müdürü Abdulkadir Koçoğlu, havaların soğuması ve esebilecek sert lodos nedeniyle yaşanması muhtemel karbonmonoksit zehirlenmesine karşı vatandaşları uyardı.

Koçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden her yıl pek çok vatandaşın özellikle sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini söyledi.

Alınacak tedbirlerle bu olumsuzlukların önüne geçilebileceğini belirten Koçoğlu, "Kış aylarında bilgisizlik, tedbirsizlik ve ihmal yüzünden soba, şofben, baca zehirlenmesi vakaları ile karşılaşıyoruz. Zehirlenmeye sebep olan karbonmonoksit renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı zehirli bir gazdır. Karbonmonoksit zehirlenmeleri, kapalı ve iyi havalandırılmayan ortamlarda, açık ocaklar, bacası iyi çekmeyen soba, şofben ve bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması nedeni ile meydana gelir. Karbonmonoksitle meydana gelen zehirlenmelerde kısa sürede tıbbi müdahale yapılmazsa zehirlenmeler ölümle sonuçlanabilir." dedi.

Karbonmonoksit zehirlenmesinde ilk belirtilerin baş ağrısı, yorgunluk hissi, mide bulantısı, ciddi zehirlenmelerde de baş dönmesi, kusma, bilinç kaybı olduğunu anlatan Koçoğlu, "Vatandaşlarımızca özellikle kış aylarında internet ve televizyon gibi kitle iletişim araçları vasıtasıyla düzenli olarak hava raporu izlenmeli, özellikle lodosun beklendiği günlerde daha dikkatli olunmalıdır. Zehirlenme durumunda kişi ya da kişiler temiz havaya çıkarılmalı, hemen acil sağlık hizmeti talebinde bulunulmalı, ambulans gelene kadar solunumu engelleyebilecek ağız ve burundaki kusmuk, balgam gibi maddeler temizlenmeli ve hastanın battaniye ile sarılarak vücut ısısının korunması sağlanmalıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA