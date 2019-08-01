Samsun'dan kısa kısa

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ladik'te muhtarlarla bir araya geldi.

Demir, AK Parti Ladik İlçe Başkanlığını ziyaretinin ardından beraberindeki heyetle esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Kendisini güler yüz ve hoş sohbetle karşılayan vatandaşlara teşekkür eden Demir, "Bu samimiyet ve sevgi bizlere büyük bir güç veriyor." dedi.

Demir, 9 yıl önce trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski Ladik Belediye Başkanı Kemal Kaplan'ın kabrini de ziyaret etti.

Ladik Belediyesi hizmet binasında muhtarlarla bir araya gelen Mustafa Demir, "Önümüzdeki 5 yılı muhtarlarımızla birlikte en verimli şekilde geçirmeyi hedefliyoruz. Onların görüş ve önerileri bizim yol haritamız olacak." diye konuştu.

Toplantıya, İlçe Kaymakamı Harun Arslanargun, Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel ve AK Parti Ladik İlçe Başkanı Recep Dirican ile kurum müdürleri katıldı.

Bafya'da yaz Kur'an kursları futbol turnuvası

Bafra Müftülüğünce yaz Kur'an kursları kapsamında düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.

Bafra Gençlik Merkezi Halı Saha Tesisleri'nde final müsabakalarında Ensar Kur'an kursu, Kuba Cami Kur'an kursunu 6-1 yendi.

Turnuvada Gençlik Merkezi Kur'an kursu ise üçüncü oldu.

Takımların kupalarını Bafra Müftüsü Necmettin Kayar verdi.

Vezirköprü kültürünü şairler, yazarlar ve ozanlar dile getirecek

Vezirköprü Belediye Başkanlığı ile Ankara'da faaliyet gösteren Dünya Söz Akademisi Başkanlığı arasında Vezirköprü kültürünü ön plana çıkaracak protokol imzalandı.

Vezirköprü Belediyesinde düzenlenen imza töreninde "Vezirler Diyarı Milli Şiirler Yarışması", "Vezirköprü Ozanlar Aşıklar Buluşması" ve "Güfteden Nağmeye Konseri" adlı üç ayrı konuda proje oluşturulduğu belirtildi.

Dünya Söz Akademisi Başkanı Prof. Dr. Hayrettin İvgin'in girişimleri ile oluşturulan projelerin 2019 yılı Ekim ayında uygulamaya konulacağı ifade edildi.

Vezirköprü Belediye Başkanlığı işbirliği ile yürütülecek projelerden Vezirköprü Ozanlar Aşıklar Buluşması'nda Türkiye'nin farklı illerinden sanatçıların Vezirköprü'de buluşacağı belirtildi.

İmza töreninde konuşan Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Vezirköprü kültürüne önem verdiklerini belirterek yerel yönetimler olarak bu tür çalışmalara her zaman destek olacaklarını söyledi.

Dünya Söz Akademisi Başkanı Prof. Dr. Hayrettin İvgin ise projenin detaylarını anlatarak projeler kapsamında düzenlenecek programlara katılacak şair, ozan ve yazarlar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA