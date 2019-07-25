Samsun'dan kısa kısa

Kavak Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kurban pazarı kurdu.

Belediyesi Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yenicami Mahallesi Kaleardı mevkisinde kurulan pazara getirilen kurbanlık hayvanların kulak küpeleri, onaylı pasaportları, aşı kayıtları ve gebelik kontrol raporları gibi belgelerinin zabıta ekipleri tarafından kontrol edildiğini söyledi.

Vatandaşların daha önce kurbanlık ihtiyaçlarını besi ahırlarından karşıladığını ifade eden Sarıcaoğlu, "Kurbanlık hayvan kesmek isteyen vatandaşlarımızın kurban ihtiyaçlarını umuma açık pazardan karşılaması için kurban pazarı kurduk. Vatandaşlarımız pazarı gezerek beğendiği ve maddi durumuna uygun hayvanı alabiliyor. Pazarlık sırasında pazarda bulunan diğer vatandaşlar da yardımcı oluyor." dedi.

Kurbanlık hayvan satıcısı Orhan Demirhan da pazarın ilk açılış günü olması dolayısıyla henüz istedikleri hareketliliğin olmadığını söyledi.

Geçen yıla göre kurban fiyatlarında yüzde 20-25 civarında artış olduğunu belirten Demirhan, "Geçen yıl 10 bin lira olan büyükbaş kurbanlık bu yıl ortalama 12 bin lira civarında. Ortalama 1 bin lira olan küçükbaş kurbanlık da bin 250 liradan alıcı buluyor." diye konuştu.

Kapıkaya Fest'te zipline heyecanı

Samsun'un Bafra ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kapıkaya Fest Uluslararası Doğa Sporları Festivali'nde zipline heyecanı yaşanıyor.

Renkli görüntülerle başlayan festivalde gerçekleşen yamaç paraşütü, doğa ve su sporlarının yanı sıra zipline etkinliği her yaştan katılımcıya adrenalini yaşatıyor.

Etkinliğine katılan Ahmet Keçeli, "Bu etkinliğe katılmayı çok istemiştim ama geçen yıl yoktu. Bu sene böyle bir fırsat olduğu için çok mutluyum. Bütün adrenalin tutkunlarının bu heyecanı tatmasını tavsiye ederim." dedi.

Kavak'ta yağışlar arıcıları sevindirdi

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, havaların yağışlı geçmesinin arıcıları sevindirdiğini bildirdi.

Aslankaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl elverişsiz hava şartları nedeniyle arıcıların yaptıkları masrafı karşılayacak bal hasadı dahi yapamadığını söyledi. Bu yıl aralıklarla görülen yağışların arıcıları memnun ettiğini vurgulayan Aslankaya, arıcıların sezondan umutlu olduğunu kaydetti.

Yaklaşık 45 yıldır arıcılık yapan 64 yaşındaki Erdem Kaya da havaların yağışlı geçmesinin hem bal hem de oğul verimi konusunda olumlu olduğunu söyledi.

Sezon başında 120 olan arı kovanından 50 oğul aldığını ifade eden Erdem, "Bu sezon havaların aralıklarla yağışlı geçmesi biz arıcıları sevindirdi. Polen, çiçek boldu. Hem oğul hem de bal üretimi bakımından bizleri sevindirdi. Pek çok arıcımız aldıkları oğulları sattı. Ben 30 tane kadar arı oğul kovanının tanesini 300-400 liradan satarak hem masraflarımı karşıladım hem de ev ekonomimize katkı sağladım." ifadelerini kullandı.

Kavak'ta yaklaşık 2 hafta sonra bal hasadına başlayacaklarını belirten Erdem, kovan başı 25-30 kilo arası bal verimi beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA