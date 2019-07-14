Samsun'dan kısa kısa

Bafra'da tek katlı bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Sarıkaya Mahallesi'nde İrfan Erdoğan'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Düğünde havaya ateş açan kişi gözaltına alındı

Bafra'da düğün konvoyunda havaya ateş açan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyunda silah atıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Bafra Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Müdürlüğü ekipleri, Çetinkaya Köprüsü'ne giden araçları takibe aldı.

Takibe takılan B. B. yönetimindeki 55 NN 770 plakalı kamyonet polislerin dur ihtarına uymayarak konvoydan uzaklaşarak ara sokaklara girdi.

Polis ekiplerinin takibindeki kamyonet, kaçtığı sırada Fatih mahallesinde bir otomobile çarptı.

Ekipler, sürücüsünü gözaltına aldıkları kamyonetin içinde pompalı tüfek ile tabanca ele geçirdi.

Demir, muhtarların sorunlarını dinledi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Havza'da muhtarlarla bir araya geldi.

Demir, Havza Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen muhtarlarla istişare toplantısında muhtarların sorunlarını dinledi.

Toplantının talepleri belirlemek ve çalışmaların planlaması açısından önemine vurgu yapan Demir, "Büyükşehir Belediyesinin yolu, ilçe belediyesinin yolu, şu hizmeti şu belediye yapar git gel.. arada insanlarımız muzdarip oluyor. Hatta makineler yolda gezmekten hizmet yapmaya fırsat bulamıyor. Biz de bu nedenle büyükşehir, ilçe belediyesi ayrımını kaldırıyoruz. Muhtarlarımızı dinledikten sonra heyetimizle bir toplantı yaparak sorunları ve talepleri değerlendireceğiz." dedi.

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz ise toplantının ilçe adına faydalı olacağına inandığını belirterek, "Hepinize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Havza'daki sorunların ve taleplerin iletilmesi ve çözüm üretilmesi noktasında bu tarz bir toplantı düzenlediği için büyükşehir belediye başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Hasat sonrası anız uyarısı

Ladik Ziraat Odasında görevli ziraat mühendisi Yunus Dal, çitçileri anızı yakmaması konusunda uyardı.

Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anız yangınlarının hububat verimini olumsuz yönde etkilediğini vurguladı.

Anız yangınlarının toprağın fakirleşmesine neden olduğunu belirten Dal, "Çiftçilerimiz toprağı daha kolay işleyelim düşüncesiyle hasat sonrası tarlada kalan anızı yakmayı tercih ediyor. Fakat anızın toprak için önemli bir organik madde kaynağı olduğunu dikkate almıyorlar." dedi.

Dal, şunları kaydetti:

"Toprak içeriğindeki organik madde miktarı, toprağın fiziksel, kimyasal özelliklerine, oluşumuna, erozyona karşı direncine, biyolojik aktivitesine ve verimine etki etmektedir. Anızların toprağa karışmasıyla birlikte organik madde miktarında artış olan toprağın, su tutma kapasitesi artar, erozyona ve kuraklığa dirençli hale gelir. Anız yangınları ise toprağa organik madde açısından katkı sağlayan kısmın ortadan kaldırılması ile toprağın veriminin azalmasına neden olmaktadır."

Kaynak: AA