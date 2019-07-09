Samsun'dan kısa kısa

Kavak Tarım ve Orman Müdürü Ergin Taş, hububat hasadı sırasında biçerdöver operatörlerinin dane kaybına karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasat sırasında biçerdöverlerden dökülen dane kaybının hem çiftçi hem de ülke ekonomisine zarar verdiğini söyledi.

İlçede birkaç hafta sonra buğday hasadına başlanacağını belirten Taş, "Biçerdöver operatörleri hasatta dane ve sap kaybını önlemek amacıyla tekniğine uygun biçim yapmalı. Biçerdöver operatörleri sık aralıklarla kayıp olup olmadığını kontrol etmeli, çiftçi de bunu takip etmeli. Çünkü çiftçilerimizin bir yıllık emeklerinin karşılığını almaya hazırlandıkları hasatta biçim hataları nedeniyle emeklerinin toprağa gömülmesine sessiz kalamayız." dedi.

Dane kaybı ile ilgili Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne de bilgi verilebileceğini anlatan Taş, kurum olarak kontrol yapacaklarını ve uygun biçim yapmayan biçerdöver operatörleri hakkında işlem uygulayacaklarını kaydetti.

Müftü Arslan'dan yaz Kur'an kurslarına ziyaret

Kavak Müftüsü Nuh Arslan, ilçe merkezinde açılan yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti.

Merkez Yörgüç Paşa Camisi'ndeki kursu ziyaret eden Arslan, kurs görevlisi Muhittin Düzenli'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kursa katılan çocuklarla da sohbet eden Arslan, kursun faydalarını anlattı.

Arslan, hafta içi her gün günde 3 saat eğitim verilen Kur'an kurslarında öğrencilere Kur'an, siyer, ibadet ve ahlak dersleri verdiklerini, ayrıca sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlediklerini anlatarak, hem öğrencilere hem de velilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA