Samsun'dan kısa kısa

Kavak Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimi Fatih Cır, kurbanlık hayvan nakli yapacak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Cır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanlar ile hayvanların sağlığının korunması ile ülke ekonomisinin zarar görmemesi için ilgililerin nakil sırasında gerekli tedbirleri alması gerektiğini vurguladı.

Yurtiçi kurbanlık nakli yapacak hayvan yetiştiricilerinin yollarda kontroller sırasında olumsuzlukla karşılaşmalarını istemedikleri ifade eden Cır, "Kurbanlık hayvanlarını sevk edeceklerin Tarım ve Orman il veya ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunarak Veteriner Sağlık Raporu almaları gerekiyor. Ayrıca hayvanların kulak küpesi ve nakil belgesi bulunmalı. Taşınan hayvanların refahı için taşıma yapılacak aracın da belirlen kurallara uyması gerekir."dedi.

Cır, belgesiz hayvan nakleden hayvan ve araç sahiplerine idari para cezası, bunları taşıyan nakil vasıtalarına 3 ay süreli trafikten men cezası verileceğini sözlerine ekledi.

Ladik'te çiftçilere patates böceği uyarısı

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, çiftçilere ürün verim kaybına neden olan patates böceği uyarısında bulundu.

Demir, söz konusu böceğin patates bitkisinin gelişmemesine ve önemli miktarda hasat kaybına neden olduğunu söyledi.

Patates böceğine karşı kimyasal ve doğal yöntemlerle mücadele edilebileceğini işaret eden Demir, şunları kaydetti:

"Kimyasal mücadele, ilk larvalar görüldüğünde yapılmalı ve bunun için de yumurtaların açılması beklenmelidir. İlaçlamalar güneşin en şiddetli öğle vakti değil, sabahın erken saatlerinde ya da öğleden sonra güneşin etkisinin azaldığı vakitlerde yapılmalıdır. İlaçlama ile patates böcekleri tamamen yok edilemez. Mücadele doğal yöntemlerle de desteklenmelidir. Bu yöntemin başında patates böceklerinin teker teker toplanıp imha edilmesi gelmektedir. Patates bitkisine bakıldığı zaman büyüklüğü nedeniyle kolayca görülebilen ve çok yavaş hareket ettikleri için kaçamayan bu böcekler, eldiven giyilmiş elle teker teker toplanıp imha edilmeli. Bu doğal yöntem daha çok küçük yetiştiriciler için geçerlidir."

Demir, üreticilerin patates hasadı sırasında kesinlikle tarlada patates kalıntısı bırakmamaya dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA