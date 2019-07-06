Samsun'dan kısa kısa

Akmercan Delta Doğalgaz Ladik, Havza ve Vezirköprü Bölge Şefi İsmail Özdemir, Ladik Kaymakamı Harun Arslanargun'u ziyaret etti.

Özdemir ile beraberindeki harita teknikeri Emrah Ünal ve Ladik Bölgesi Müşteri Hizmetleri Sorumlusu Batuhan Mısırlı, Arslanargun'a hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten ve verilen bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Arslanargun, Özdemir'e teşekkür etti.

Arslanargun, daha sonra Doğal Gaz Basınç Azaltma İstasyonunda incelemelerde bulundu.

Ziyarette İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Akar ve Emniyet Müdür Vekili İlhan Güler de bulundu.

Şenay'dan Gençlik Merkezine ziyaret

Kavak Kaymakam Vekili İbrahim Engin Şenay, Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz'ü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Altıngöz, Şenay'a teşekkür ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Amaçlarının gençlik merkezi hizmetlerinden daha fazla gencin faydalanmasını sağlamak olduğunu belirten Altıngöz, "Okulların yaz tatiline girmesiyle çocuklarımızdan, gençlerimizden ve velilerimizden gelen talep üzerine başta Kur'an okuma olmak üzere çeşitli branşlarda kurslar açtık." dedi.

Şenay da Altıngöz'e teşekkür ederek, her zaman çalışmalarına destek vereceğini belirtti.

Kaynak: AA