Samsun'dan kısa kısa

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, çiftçilere hububat hasadı konusunda yapılması gerekenler konusunda uyarıda bulundu.

Demir, AA muhabirine, çiftçilerin hasat sırasında biçerdöverin biçtiği alanı kontrol ederek olası dane dökülmesinde operatörü uyarması gerektiğini söyledi.

Dane kaybının çiftçinin yanı sıra ülke ekonomisine de zararı bulunduğunu vurgulayan Demir, "Zamansız hasat, operatörün biçerdöver kursuna katılmamış olması, biçerdöverlerin yüksek ilerleme hızında çalıştırılması ve biçerdöverlerin her tarla için yeniden ayar yapılmaması da dane kaybına neden olur. Ziraat Odası olarak biçerdöverle yapılacak hasat sırasında dane kaybına sebep olan nedenleri çiftçilerimize anlattık." dedi.

İlçede buğday hasadının başladığını, çiftçilerin tahılı hasattan depolamaya kadar dikkatli şekilde nakletmesi gerektiğini anlatan Demir, "Hasat sırasında biçerdöverin arkasından dökülen saplar mutlaka kontrol edilmelidir. Ziraat Odası Başkanlığı olarak dane kaybının sıfıra düşmesini istiyoruz." diye konuştu.

Ladik'te yaklaşık 100 bin dekar alanda hububat hasadı yapılacak.

Kavak'ta meyve bahçelerinde kontrol

Kavak Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ergin Taş, meyve bahçelerinde yaptıkları kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını bildirdi.

Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede bu yıl hava şartlarının elverişli gitmesi sonucu meyve ürün veriminde kaliteli ve bereketli bir yıl beklediklerini söyledi.

Kavak'ta 800 dekar arazide meyve bahçesi bulunduğu anlatan Taş, "Hasat zamanına kadar incelemelere devam edeceğiz. Bu yıl meyve bakımından üreticilerimiz hava şartları bu şekilde giderse kaliteli ve bol ürüne kavuşacak." ifadesini kullandı.

Taş, bahçe sahiplerine bakım, hasat yapımı ve elma zararlılarına karşı alınması gereken tedbirler hakkında da bilgi verildiğini kaydetti.

İl Sağlık Müdürü Oruç'tan Kavak'a ziyaret

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, Kavak Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Hastane hizmet birimlerini gezerek Başhekim Mustafa Seven'den sorun ve talepleri hakkında bilgi alan Oruç, insan sağlığı hizmetlerine verilen öneme dikkati çekti.

Oruç, Seven'den hasta eğitimi toplantıları düzenlemesini ve hasta memnuniyetinin ön planda tutulmasını istedi.

Kaynak: AA